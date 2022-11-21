Завтрак 5000 лет назад. Керамические тарелки рассказали каковой была диета наших предков

Оказалось, что давние тарелки использовали не только для хранения зерновых культур, но и для мяса.

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Керамические тарелки со скошенным краем были предметом споров между учеными многие столетия. Ученые не могли долго понять, что ели наши предки. Однако новое исследование помогло выяснить это, — пишет The Independent.

Миска со скошенным краем – один из тех символов, которые лучше позволяет понять пищевые привычки 5500 лет назад. Химические соединения помогли выяснить, что именно ели люди в Месопотамии раньше.

Функция этих мисок была предметом дискуссий более столетия. Статья из Journal of Archaeological Science: Reports его завершила. Теперь есть доказательства, что в этой посуде были разные продукты. Вероятно, в ней были мясные рагу и бульоны.

Животные жиры и другие соединения обнаружили из тарелок, обнаруженных на позднем стоянии Шахи-Кора суток энеолита. Она расположена на северо-востоке Ирака. Там производятся раскопки с 2019 года. Проектом управляет Клаудия Глатц. Она работает на исследование археологических ландафштов.

Сосуды использовались также для хранения хлеба и других зерновых культур. Это было основой богатства и расцвета. Однако в новой статье аргументируют, что это далеко не так.

Отмечается, что в эту посуду использовали не только мясные продукты, но и молочные. Это указывает на функциональность толстостенных сосудов конической формы массового производства. Их часто находят на разных старинных стоянках, а также письменных документах. Традиционно там они интерпретируются как контейнеры для пайков.

Результаты нового исследования являются значительным прогрессом. Они помогут взглянуть с новой точки зрения на ранний урбанизм. Кроме того, это затронет социальную структуру и появление государственных учреждений.

"Наши результаты указывают на значительную роль местного агентства в принятии и новом толковании функции и социальной символики объектов, которые в других местах однозначно ассоциируются с государственными учреждениями и конкретными практиками", — говорят исследователи.

Кроме того, они отмечают, что последние результаты открывают новые пути исследования роли пищи в развитии региона.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что впервые приготовили на огне наши предки. Выяснили, что это была жареная рыба.