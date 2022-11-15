Доисторическое барбекю. Ученые рассказали, что впервые приготовили на костре древние люди

Последнее исследование показало, что впервые готовил еду Homo Sapiens 170 тысяч лет назад.

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Археологи часто спорят на разные темы. Одна из самых главных – когда наши предки начали готовить еду. Доказать любое из имеющихся утверждений достаточно сложно.

Однако израильские исследователи сообщили, что гоминины Гешер-Бенот-Яакова жарили рыбу 780 000 лет назад на костре, — пишет издание Arkeonews.

Обычно трудно доказать, с какой целью использовали костер. Ученые спорят потому, что иногда наши предки просто могли подогревать еду, а не готовить. Последнее исследование в журнале Nature Ecology and Evolution показывает, что впервые готовил еду Homo Sapiens 170 тысяч лет назад.

Однако археолог из Музея естественной истории Штайнхардта Ирита Зохара утверждает, что готовили еду гораздо раньше. Доказательствами этого стали артефакты у Моста дочерей Якова на берегу реки Иордан. В древности на этом месте гоминины рыбачили. Также они уже умели пользоваться огнем. На это указывали обожженные орудия. Этого было недостаточно, чтобы определить, для чего именно использовали огонь.

Но в последний период раскопок нашли возможные доказательства приготовления еды. Археологи обнаружили сорок тысяч останков рыб, 95% из которых были зубами. Отсутствие костей ученые обьяснили тем, что наши предки могли варить рыбу — в результате этого ее кости разложились и были трудной добычей для археологов.

Фото: Tel Aviv University

Для проверки теории рыбьи зубы исследовали с помощью рентгеноструктурного анализа. Это помогло узнать больше о нанокристаллах эмали. Они увеличиваются при нагревании. В ходе исследования обнаружили, что кристаллы из рыб действительно демонстрировали незначительное увеличение – присущее температуре менее 500 градусов по Цельсию. Кроме того, предварительные исследования показали, что обожженные орудия находили именно в тех местах, где гоминины целенаправленно создавали очаги.

Почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме Наама Горен-Инбар отметил, что последнее исследование подтверждает теорию о контроле огня нашими предками. К тому же эти данные предоставляют лучшее понимание эволюции человека.

Напомним, ранее Фокус писал о возможных теориях исчезновения вида неандертальца. Последнее исследование показывает, что это могло произойти из-за секса.