Доісторичне барбекю. Учені розповіли, що вперше приготували на багатті стародавні люди

Останнє дослідження показало, що вперше готував їжу Homo Sapiens 170 тисяч років тому.

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Археологи часто сперечаються на різні теми. Одна з найголовніших — коли наші предки почали готувати їжу. Довести будь-яке з наявних тверджень досить складно.

Однак ізраїльські дослідники повідомили, що гомініни Гешер-Бенот-Яакова смажили рибу 780 000 років тому на багатті, пише видання Arkeonews.

Зазвичай важко довести, з якою метою використовували багаття. Учені сперечаються тому, що іноді наші пращури просто могли підігрівати їжу, а не готувати. Останнє дослідження у журналі Nature Ecology and Evolution показує, що вперше готував їжу Homo Sapiens 170 тисяч років тому.

Однак археолог із Музею природної історії Штайнхардта Іріта Зохара стверджує, що готували їжу набагато раніше. Доказами цього стали артефакти Моста дочок Якова на березі річки Йордан. У давнину тут гомініни рибалили. Також вони вже вміли скористатися вогнем. На це вказували обпалені знаряддя. Цього було недостатньо, щоб визначити, для чого конкретно використовували вогонь.

Але в останній період розкопок знайшли можливі докази приготування їжі. Археологи знайшли сорок тисяч останків риб, 95% із яких були зубами. Відсутність кісток учені пояснили тим, що наші пращури могли варити рибу — внаслідок цього її кістки розклалися і були важким видобутком для археологів.

Фото: саранча

Для перевірки теорії риб'ячі зуби досліджували за допомогою рентгеноструктурного аналізу. Це допомогло дізнатися більше про нанокристали емалі. Вони підвищуються у процесі нагрівання. У процесі дослідження з'ясували, що кристали з риб дійсно демонстрували незначне збільшення — властиве температурі менше 500 градусів за Цельсієм. Крім того, попередні дослідження показали, що обпалені знаряддя знаходили саме в тих місцях, де гомініни цілеспрямовано створювали вогнища.

Почесний професор Єврейського університету в Єрусалимі Наам Горен-Інбар зазначив, що останнє дослідження підтверджує теорію про контроль вогню нашими предками. До того ж, ці дані надають краще розуміння еволюції людини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про можливі теорії зникнення виду неандертальця. Останнє дослідження показує, що це могло статися через секс.