2000-летняя ежевика и виноград. Археологи нашли необычные древние снеки в Колизее (фото)

Новые артефакты нашли в самом неожиданном месте — многовековой канализации.

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Колизей – это одно из самых известных построек Древнего Рима. Она сохранилась в хорошем состоянии и смогла пережить многие столетия. В древности здесь устраивали самые разные перфомансы.

Ключевыми событиями здесь были противостояние гладиаторов. На них приходили посмотреть десятки тысяч зрителей. Недавно стало известно, какие снеки люди брали с собой на спектакль, — пишет BBC.

Археологи провели исследование в Колизее. Ученые выяснили, что у зрителей был немалый рацион. Они имели закуски оливок и орехов. Кроме того, на месте работ археологи обнаружили остатки фруктов. Они охватывают виноград, вишни ежевику и т.д. Имелись и фрагменты инжира. Все это нашли при исследовании канализации 2000-летнего памятника.

Также находки дополняли необычные кости. Они принадлежали большим котам и даже медведям. Ученые предполагают, что их использовали в охотничьих играх на арене. Вероятно, эти животные могли биться между собой. В некоторых случаях даже с гладиаторами – для развлечения. Отдельные кости принадлежали собакам.

Исследовать Колизей начали в начале 2021 года. В ходе работ планировали очистить более 70 метров дренажей и коллекторов под памяткой. Для достижения цели специалисты использовали новейшие технологии. В частности, рабочим помогали роботы. Они могли пролезть в самые сложные части тоннелей.

В ходе этого исследования ученые лучше смогли понять повседневную жизнь Рима. К тому же теперь стало известно больше о гидравлических сооружениях того периода. Также во время раскопок было обнаружено 50 бронзовых монет позднего римского периода – 250-450 годы нашей эры. Одна из серебряных монет была посвящена императору Марку Аврелию.

Сегодня известно, что Колизей преимущественно использовали для гладиаторских сражений и других зрелищ. Использовать памятник перестали в 523 г. н.

Ранее Фокус писал о влиянии римских дорог на наше настоящее. Ученые выяснили, что даже пропавшие пути до сих пор способствуют экономическому развитию загадочным образом.

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