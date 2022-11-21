Загадка римских дорог. Как исчезнувшие пути продолжают влиять на современный мир

Хотя многие участки исчезли, старые маршруты имеют несказанное влияние на экономику регионов сегодня.

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Римская империя известна многими достижениями. Но самым известным из них до наших дней остаются дороги. Теперь стало известно, что они не только ценны с археологической точки зрения, но и связаны с экономическим расцветом, — пишет Science Alert.

Согласно новому исследованию, тысячелетние маршруты до сих пор оказывают влияние на настоящее время. И если вы живете у одной из этих дорог, то вероятно это богатая местность.

Интересно то, что раньше римляне строили дороги в военных целях. Разнообразные пути были необходимы для передвижения армий. Однако потом они стали соединять большие города. С тех пор многое исчезло.

Но экономист Ола Оллсон из Университета Гетеборга в Швеции отмечает, что римский случай – уникален. Хотя римские дороги могли исчезнуть целиком, они способствовали концентрации городов и развитию экономики. И это неудивительно, ведь во ІІ ст. н.е. римляне уже проложили 80 тысяч км дорог.

Новое исследование проводилось с помощью спутниковых изображений. Регионы экономической активности проявляли посредством освещения. При анализе смогли получить "модель устойчивости" между современными экономическими зонами и пропавшими римскими дорогами.

Фото: Dalgaard et al., J. Comp. Econ, 2022

В то же время ученые предостерегают: неизвестно, не процветали ли маршруты раньше. Но утверждение о том, что дороги способствовали распространению богатства и торговли правдивы. Оллсон отметила, что исследование достаточно интересно, ведь падение Римской империи могло быть возможностью изменить экономические структуры.

Но в Северной Африке и на Ближнем Востоке картина другая. Между старыми маршрутами и современными в этих регионах нет связи. Экономические центры тоже не совпадают. Исследователи объясняют это отсутствием рыночных городов.

Результаты нового исследования планируют использовать для построения будущей инфраструктуры. Считается, что строительство новых железнодорожных магистралей в Швеции сможет дать экономический толчок некоторым общинам.

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