Загадка римських шляхів. Як зниклі дороги продовжують упливати на сучасний світ

Хоча багато ділянок зникли, старі маршрути мають невимовний уплив на економіку регіонів сьогодні.

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Римська імперія відома багатьма здобутками. Але найвідомішим із них до наших днів залишаються дороги. Тепер стало відомо, що вони не лише цінні з археологічного погляду, а й пов'язані з економічним розквітом, пише Science Alert.

Згідно з новим дослідженням, тисячолітні маршрути досі впливають на сьогодення. І якщо ви живете біля однієї з цих доріг, то, ймовірно, це багата місцевість.

Цікаво те, що раніше римляни будували дороги для військових цілй. Різноманітні шляхи були необхідні для пересування армій. Однак потім вони почали поєднувати великі міста. З того часу багато що зникло.

Але економістка Ола Оллсон із Гетеборзького університету у Швеції зазначає, що римський випадок є унікальним. Хоча римські дороги могли зникнути цілком, вони сприяли концентрації міст і розвитку економіки. І це не дивно, адже в ІІ ст. н. римляни вже проклали 80 тисяч кілометрів доріг.

Нове дослідження проводили за допомогою супутникових зображень. Регіони економічної активності виявляли у вигляді освітлення. Після аналізу змогли отримати "модель стійкості" між сучасними економічними зонами та римськими дорогами, що зникли.

Фото: римские дороги

Водночас учені застерігають: невідомо, чи не процвітали маршрути раніше. Але твердження про те, що дороги сприяли поширенню багатства й торгівлі правдиві. Оллсон зазначила, що дослідження є досить цікавим, адже падіння Римської імперії могло бути можливістю змінити економічні структури.

Але в Північній Африці та на Близькому Сході картина інша. Між старими маршрутами та сучасними в цих регіонах немає зв'язку. Економічні центри також не збігаються. Дослідники пояснюють це відсутністю ринкових міст.

Результати нового дослідження планують використати для побудови майбутньої інфраструктури. Вважається, що будівництво нових залізничних магістралей у Швеції зможе дати економічний поштовх деяким громадам.

Раніше Фокус писав про виявлену римську підлогу на землях Баварії в Німеччині. Вважається, що вона була попередником усіх сучасних систем опалення.