Необычный гладиатор. Археологи узнали о редком животном, которое дралось в битвах в Колизее

Предполагается, что во время представлений в Древнем Риме собаки таксы могли драться с медведями.

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Недавно археологи производили раскопки в знаковом месте Италии. Новые ценные артефакты искали в Колизее – выдающемся памятнике римской эпохи.

Во время раскопок там обнаружили кости современных собак. Считается, что в то время вид такс могли использовать для перфомансов, — пишет Science Alert.

Археологи указывают на то, что таксы могли сражаться с большими животными. В частности, стаи собак противостояли медведям. Не исключают, что у них были и более простые задачи. К примеру, таксы могли делать акробатические упражнения в Колизее.

Исследователи обнаружили останки этих маленьких собак во время последних раскопок в Колизее старше 2000 лет.

"Мы нашли много костей собак, которые походили на современную таксу", — говорит директор амфитеатра Альфонсина Руссо.

Отмечается, что животные были высотой менее 30 сантиметров. Предполагают, что животных использовали для выполнения акробатических трюков, как и в современных цирках. Также археологи говорят, что с помощью такс могли инсценировать охоту на огромных животных.

[ + – ] Собака Фото: ᗰOO🖤/Instagram

Однако, что было наверняка, никто не знает.

Во времена Древнего Рима "Венацио" было достаточно популярным. Во время таких развлечений разные животные сражались против друг друга.

Считается, что эти собаки могли быть предками не настоящих такс, а других. Современная порода такс возникла только в ХVIII веке в Германии. Она выводилась для охоты в норах.

При раскопках археологи также обнаружили большие кости больших собак, медведей и т.д. Находили остатки львов и страусов тоже.

Кроме этого, ученые обнаружили 50 бронзовых монет позднего римского периода и серебряную монету в честь правления римского императора Марка Аврелия – одного из героев фильма "Гладиатор".

Открытие было сделано во время исследования канализации под Колизеем.

Ранее Фокус писал, что это не единственные находки в канализации под амфитеатром. Археологам удалось обнаружить многолетние снеки: орешки, оливки, а также остатки фруктов.