Найстаріше взуття Сполученого Королівства: археолог знайшов 3000-річний черевик

Цей черевик виявився унікальним артефактом бронзової доби. Він не тільки є найстарішим взуттям зі знайдених на Британських островах, але водночас і найменшим з виявлених у всьому світі.

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Реліквія бронзової доби, вважається найстарішим взуттям, коли-небудь знайденим у Сполученому Королівстві. Черевику, виготовленому зі шкіри, 3 000 років, і його виявив археолог Стів Томлінсон, повідомляють Arkeonews.

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Археолог знайшов черевик на пляжі в графстві Кент у вересні минулого року та не вважав знахідкою гідною уваги. Проте, Томлінсон відправив черевик на радіовуглецевий аналіз у шотландський підрозділ у Східному Кілбрайді. Через п'ять тижнів він отримав відповідь, яка здивувала чоловіка: черевик належить до пізньої бронзової доби.

"Дата, яку вони мені дали, була просто приголомшливою. Це неймовірно, і це дуже-дуже рідкісна річ. Такі текстильні вироби не часто виживають, їх потрібно шукати в анаеробних умовах", — розповів археолог.

Черевик є потенційно найстарішим з усіх знайдених на Британських островах, а також вважається найменшим черевиком бронзової доби, знайденим у світі. Довжина черевика становить 15 см, і вважається, що його носила дитина у віці від двох до трьох років.

До цього, найстарішим у Сполученому Королівстві вважався 2000-річний черевик, знайдений археологами в Сомерсетському кар'єрі у 2005 році.

[ + – ] Археолог знайшов черевик на пляжі в графстві Кент у вересні минулого року та не вважав знахідкою гідною уваги Фото: Steve Tomlinson

"Я, безумовно, з нетерпінням чекатиму подальші дослідження і на те, що ми всі зможемо дізнатися з цієї неймовірної знахідки. Знайти щось подібне — це досить екстраординарно. Це також відкриває історію; ми просто нічого не знаємо про такі речі", — сказав Томлінсон.

Зараз проводяться додаткові дослідження, щоб з'ясувати, з якої тварини зроблена шкіра і чи можна виділити ДНК з артефакту, щоб дізнатися щось про власника взуття.

Очікується, що після завершення всіх наукових досліджень черевик бронзової доби потрапить до Британського музею.

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