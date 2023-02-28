Самая старая обувь Соединенного Королевства: археолог нашел 3000-летний ботинок

Этот ботинок оказался уникальным артефактом бронзового века. Он не только является самой старой обувью из найденных на Британских островах, но одновременно и самой маленькой из обнаруженных во всем мире.

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Реликвия бронзового века, считается старейшей обувью, когда-либо найденной в Соединенном Королевстве. Ботинку, изготовленному из кожи, 3 000 лет, и его обнаружил археолог Стив Томлинсон, сообщают Arkeonews.

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Археолог нашел ботинок на пляже в графстве Кент в сентябре прошлого года и не счел находкой достойной внимания. Тем не менее Томлинсон отправил ботинок на радиоуглеродный анализ в шотландское подразделение в Восточном Килбрайде. Через пять недель он получил ответ, который удивил мужчину: ботинок принадлежит к поздней бронзовой эпохе.

"Дата, которую они мне дали, была просто потрясающей. Это невероятно, и это очень редкая вещь. Такие текстильные изделия нечасто выживают, их нужно искать в анаэробных условиях", — рассказал археолог.

Ботинок является потенциально старейшим из всех найденных на Британских островах, а также считается самым маленьким ботинком бронзового века, найденным в мире. Длина ботинка составляет 15 см, и считается, что его носил ребенок в возрасте от двух до трех лет.

До этого самым старым в Соединенном Королевстве считался 2000-летний ботинок, найденный археологами в Сомерсетском карьере в 2005 году.

[ + – ] Археолог нашел ботинок на пляже в графстве Кент в сентябре прошлого года и не счел находкой достойной внимания Фото: Steve Tomlinson

"Я, безусловно, с нетерпением буду ждать дальнейших исследований и того, что мы все сможем узнать из этой невероятной находки. Найти что-то подобное — это довольно экстраординарно. Это также открывает историю; мы просто ничего не знаем о таких вещах", — сказал Томлинсон.

Сейчас проводятся дополнительные исследования, чтобы выяснить, из какого животного сделана кожа и можно ли выделить ДНК из артефакта, чтобы узнать что-нибудь о владельце обуви.

Ожидается, что после завершения всех научных исследований ботинок бронзового века попадет в Британский музей.

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