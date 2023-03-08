Імператорський чорний: перуанці використовували особливий пігмент для ритуальної кераміки

Колір відіграє важливу роль, виступаючи способом продемонструвати, хто ми, звідки ми й що нам цікаво. Як виявилося, так було ще з давніх часів.

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Нове археологічне дослідження зосереджувалося на аналізі стародавньої перуанської кераміки, а саме використанні різних кольорів у її оздобленні. Дослідники виявили, що всі гончарі імперії Уарі, яка існувала в Перу, використовували особливий чорний пігмент для виготовлення ритуальної кераміки. На їхню думку, він символізував вплив імперії, повідомляють Phys.org.

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У прибережних районах та високогір’ях Перу з 600 по 1100 роки існувала імперія Уарі — культура, яка славилася пишними храмами та різноманітною керамікою. Вперше про цю цивілізацію дізналися у 1931 році, коли перуанський археолог Хуліо Сесар Тельо Рохас знайшов докази існування неподалік від річки Мантаро, в провінції Уанта.

Попри те, що люди вважають імперію Інків першою великою імперією, насправді ж Уарі їх випередили в Південній Америці.

Уарі не залишили письмових записів: найвідомішою їхньою спадщиною є архітектура та кераміка.

"Оскільки вони не використовували письмо, матеріальна культура — такі речі, як кераміка — були б важливим засобом передачі соціальних і політичних повідомлень", — каже Муро Іноньян, автор дослідження та науковий співробітник Музею природної історії ім. Філда у Чикаго. На думку вченого, навіть дрібні деталі, такі як колір, могли мати символічне значення.

Іноньян, разом з Донною Неш, колегою з музею, досліджували кераміку різних регіонів, зосереджуючись на чорному пігменті, який використовували Уарі. Точний склад барвника різнився, проте у всіх випадках була схожість: Уарі брали пігмент, виготовлений з мінералів які містять марганець.

Цікавим є те, що деякі племена надавали перевагу іншиому пігменту для чорного кольору, проте після того, як Уарі їх підкорили, вони почали використовувати пігмент на основі марганцю.

Ця зміна є основою теорії про те, що після приходу до влади Уарі встановили "контроль якості" кераміки, щоб у всіх виробах використовувався "правильний" пігмент, який надає однакового відтінку. Це підтверджується тим, що в долинах легко знайти мінерали, які дають кераміці чорний колір, але судячи з усього, ремісники постачали мінерали, щоб отримати правильний відтінок чорного.

Зміни в кольорі незначні, але символічне значення відтінку грало вагому роль.

"Загалом у регіоні Анд чорний колір пов’язаний із предками, ніччю, плином часу. В часи Уарі колір, ймовірно, був важливим для нав’язування певної ідеології Уарі громадам, які вони завоювали", — стверджує Іноньян.

Хоча колір вказує на імперський контроль, проте кераміка різних регіонів зберігає свої місцеві особливості, поєднуючи імперський стиль Уарі зі своїм місцевим оздобленням.

"Ремісники спілкувалися один з одним і вчилися одне в одного, але іноді співіснували різні способи виконання завдань, як-от створення чорних ліній і прикрас на горщику. Ці різні підходи до однієї проблеми могли існувати через класові відмінності, але, можливо, одні люди хотіли спробувати щось нове, а інші віддавали перевагу своїм традиціям" — говорить Неш.

Раніше Фокус розповідав про вазу, яку виявили у Британії. Цей артефакт зображає гладіаторські бої та є спортивною пам’яткою того часу.