Распивал алкоголь с "подругой". Мужчину в Перу поймали с 800-летней мумией в охлаждающей сумке
По его словам, "Хуанита" — его "духовная подруга", которую перуанец "поселил" дома и иногда "выносил показать друзьям".
Доиспанскую мумию, которой примерно от 600 до 800 лет, нашли в рюкзаке одного курьера, работавшего в компании по доставке в регионе Пуно, близ Боливии. Полиция обнаружила трех молодых людей, перевозивших ее. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на юге Перу. Людей застали врасплох, когда те распивали алкогольные напитки, пишет Ancient Origins.
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С собой у юноши была коробка для доставки от компании "Pedidos Ya". В ней же полиция обнаружила человеческие останки, окутанные мягкой кожей, как у мумий, расположенные в позе эмбриона.
Молодой человек назвал мумию "своей определенной духовной подругой", ведь некоторое время жил с ней вместе. Сами же останки вроде бы принадлежали его отцу и обычно находились в коробке у телевизора. Как именно мумия оказалась у него, точно неизвестно.
Министерство культуры заявило, что останки, классифицированные как историческое достояние, удалось идентифицировать. Это мумифицированный взрослый мужчина, вероятно, из восточного региона Пуно. Предварительно ему было 45 лет, а рост составил около 1,51 м.
По оценкам экспертов, останкам было около 800 лет, а происходили они из района Патамбуко. Считается, что семья курьера владела ими около 30 лет.
По словам перуанца, мумию хранили в доме его родителей, а останки он вынес, чтобы показать друзьям.
Полиция конфисковала мумию и передала ее министерству. Сам курьер и его друзья задержаны и находятся под следствием из-за связи с вероятными преступлениями против культурного наследия страны.
Ранее Фокус писал о еще одной мумии, а именно о "Золотом мальчике", который продолжает раскрывать свои секреты.