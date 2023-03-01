Розпивав алкоголь з "подругою". Чоловіка в Перу спіймали з 800-річною мумією в охолоджувальній сумці

За його словами, "Хуаніта" — його "духовна подруга", яку перуанець "поселив" вдома та іноді "виносив показати друзям".

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Доіспанську мумію, якій приблизно від 600 до 800 років, знайшли в рюкзаку одного кур'єра, який працював в компанії з доставки в регіоні Пуно, поблизу Болівії. Поліція виявила трьох молодих людей, які перевозили її. Інцидент стався в суботу, 25 лютого, на півдні Перу. Людей заскочили зненацька, коли ті розпивали алкогольні напої, пише Ancient Origins.

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Разом з собою юнак мав коробку для доставки від компанії "Pedidos Ya". У ній же поліція виявила людські останки, оповиті м'якою шкірою, як у мумій, розміщені у позі ембріона.

Молодий чоловік назвав мумію "своєю певною духовною подругою", адже деякий період жив із нею разом. Самі ж останки начебто належали його батькові і зазвичай знаходилися в коробці біля телевізора. Як саме мумія опинилася в нього, достеменно невідомо.

Міністерство культури заявило, що останки, класифіковані як історичне надбання, вдалося ідентифікувати. Це — муміфікований дорослий чоловік, ймовірно, зі східного регіону Пуно. Попередньо, йому було 45 років, а зріст становив близько 1,51 м.

[ + – ] Інцидент на півдні Перу

За оцінками експертів, останкам було близько 800 років, а походили вони з району Патамбуко. Вважається, що сім'я кур'єра володіла ними близько 30 років.

[ + – ] Доіспанська мумія, знайдена в рюкзаку Фото: EFE/ Ministerio de Cultura

За словами перуанця, мумію зберігали в домі його батьків, а її останки він виніс, щоб показати друзям.

Поліція конфіскувала мумію і передала її міністерству. Сам кур'єр та його приятелі затримані і перебувають під слідством через зв'язок з ймовірними злочинами проти культурної спадщини країни.

Раніше Фокус писав про ще одну мумію, а саме про "Золотого хлопчика", який продовжує розкривати свої секрети.