Археологи раскопали 1200-летний храмовый комплекс древней цивилизации

Уари — древняя культура доинкского периода, процветавшая в Центральных Андах и прибрежной части современного Перу примерно с 600 по 1000 год нашей эры.

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Географически "империя Уари" растягивается на значительные территории перуанских Анд от Кахамарки на севере до будущего Куско на юге. Однако точная хронология и более конкретные факты, которые могут рассказать о причинах гибели древней культуры, все еще остаются предметом острых дискуссий.

Сама же империя просуществовала более 100 лет, хотя долину Аякучо еще долгое время контролировал народ уари, который по непонятным причинам впоследствии, а именно на рубеже I — II тыс. н.э., покинул свою столицу.

Уари расширяли свою территорию, позволяя местным лидерам сохранять определенную автономию, если они присоединялись к империи. Они требовали от всех подданных соблюдать политику труда мита (безвозмездный общественный труд в пользу государства) как формы дани, пишет HeritageDaily.

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Раскопки в Пакайтамбо на юге Перу обнаружили ритуальный комплекс Уари, состоящий из D-образного храма, патио-групповой архитектуры, нескольких вспомогательных построек и монументального сооружения-платформы.

Место находки расположено на установленном доисторическом пути в важном экологическом и политическом месте между предгорьями Анд и близлежащими прибрежными долинами региона Арекипа.

Храмовые комплексы такого типа служили центром ритуальных, политических и экономических мер, часто включенных в государственные церемонии, организованные храмовыми ячейками.

Археолог Дэвид Рейд сказал: "Самый эффективный способ привлечь местные общины в империю Уари — это сделать так, чтобы они стали частью этого процесса. Одним из таких способов привлечения людей к империи были общие верования и религиозные практики. Открытые площади, связанные с храмовым комплексом в Пакайтамбо, позволили бы местным общинам участвовать в ритуальных собраниях, организованных народом уари".

По словам исследователей, Пакайтамбо дает бесценную информацию о формировании государственной власти из-за публичных ритуалов и выступлений в регионах за пределами государственного центра.

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