Археологи розкопали 1200-літній храмовий комплекс древньої цивілізації

Уарі — древня культура доінкського періоду, яка процвітала в південно-центральних Андах і прибережній частині сучасного Перу приблизно з 600 по 1000 рік нашої ери.

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Географічно "імперія Уарі" розтягається на значні території перуанських Анд від Кахамарки на півночі — до майбутнього Куско на півдні. Однак точна хронологія і конкретніші факти, що можуть розповісти про причини загибелі древньої культури, все ще залишаються предметом гострих дискусій.

Власне сама ж імперія проіснувала більш як 100 років, хоча долину Аякучо ще довгий час контролював народ уарі, який з незрозумілих причин згодом, а саме на межі І — II тис. н.е., покинув свою столицю.

Уарі розширювали свою територію, дозволяючи місцевим лідерам зберігати певну автономію, якщо вони приєднувалися до імперії. Вони вимагали від усіх підданих дотримуватися політики праці міт'а (безоплатна громадська праця на користь держави) як форми данини, пише HeritageDaily.

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Розкопки в Пакайтамбо на півдні Перу виявили ритуальний комплекс Уарі, що складається з D-подібного храму, патіо-групової архітектури, кількох допоміжних будівель і монументальної споруди-платформи.

Місце знахідки розташоване на встановленому доісторичному шляху у важливому екологічному та політичному місці між передгір'ям Анд і прилеглими прибережними долинами регіону Арекіпа.

Храмові комплекси такого типу слугували центром ритуальних, політичних та економічних заходів, часто включених у державні церемонії, організовані храмовими осередками.

Археолог Девід Рейд сказав: "Найефективніший спосіб залучити місцеві громади до імперії Уарі — це зробити так, щоб вони стали частиною цього процесу. Одним із таких способів залучення людей до імперії були спільні вірування та релігійні практики. Відкриті площі, пов'язані з храмовим комплексом в Пакайтамбо, дозволили б місцевим громадам брати участь у ритуальних зібраннях, організованих народом уарі".

За словами дослідників, Пакайтамбо дає безцінну інформацію про формування державної влади через публічні ритуали та виступи в регіонах за межами державного центру.

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