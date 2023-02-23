Одне із 7 чудес світу. У Мексиці на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО зроблено відкриття

Житловий комплекс — перша така знахідка в зруйнованому місті мая.

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Дослідники в Мексиці виявили нову групу споруд у Чичен-Іца, відомому археологічному центрі мая, які, можливо, колись належали місцевій еліті. Ця знахідка є результатом роботи Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), урядової установи, що займається збереженням історичних пам'яток. До цього відкриття експерти не знали про жодні житлові споруди в Чичен-Іці, пише Smithsonian.

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За словами Франсіска Перес Руїса, археолога з INAH, цей житловий комплекс може бути першою житловою структурою, де правитель жив з усією своєю сім'єю.

Він складається з вхідної арки, а також "Будинку равликів, Будинку місяця і так званого Палацу фалосів".

Археологи вважають, що існування житлового комплексу дає припустити, що такі ж знахідки все ще чекають попереду. Має бути більше недосліджених житлових комплексів. А їхнє детальне вивчення може набагато більше розповісти про інші сімейства та соціальні групи, які колись жили в тому місці.

Чичен-Іца вважається одним із семи чудес світу і охороняється як об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Це зруйноване місто мая, розташоване на мексиканському півострові Юкатан і розтягається на приблизно 10 квадратних кілометрів.

Поселенці вперше прийшли сюди близько 550 року н.е. На піку свого розвитку, як вважають експерти, релігійний, політичний і культурний центр був домівкою для приблизно 35 000 людей.

Однак у 15 столітті місто покинули. Археологічні розкопки ж тут розпочалися понад 100 років тому. Як пише ЮНЕСКО, "чудові матеріали та будівельні техніки, які використовували мая під час зведення будівель, забезпечили збереження архітектурної, скульптурної та живописної сутності Чичен-Іци протягом століть".

Найвідомішою пам'яткою міста є Ель-Кастильйо, великий храм, який містить численні посилання на календар мая. Серед інших визначних споруд — Храм воїнів, який має сотні гравірованих колон, та численні майданчики для гри в м'яч мая. До речі, мая використовували людські рештки для створення м'ячів, про що розповідав Фокус.

Однак дослідники й далі знаходять численні артефакти на цьому місці. І ще більше належить віднайти.

Раніше Фокус писав про нове поселення мая, яке знайшли дослідники з містами, пірамідами та навіть спортмайданчиками. Воно залишалося загубленим у джунглях протягом багатьох століть.