Мая використовували людські рештки для створення м'ячів: навіщо вони це робили

Цивілізація мая мала досить незвичайне уявлення про існування померлої людини в потойбічному світі.

Мексиканські археологи, які продовжують вивчати споруди цивілізації мая у стародавньому місті Тоніна знайшли склеп із кремованими рештками людей. Цей попіл використовувався для створення м'ячів для ритуальних ігор, пише Heritage Daily.

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Тоніна — це місто мая, яке також називали самі мая Попо, було столицею давнього царства мая з такою самою назвою. Він розташований на території сучасного мексиканського штату Чьяпас.

Археологам відомо, що місто Тоніна вже існувало у 217 році н. е. Останні згадки про те, що тут ще жили мая, належать до 909 року н. е.

Особливістю цього міста є те, що тут розташована група храмів-пірамід, що знаходяться на пагорбах заввишки приблизно 70 метрів. У місті також збереглися два майданчики для гри в м'яч і понад 100 різьблених монументів, які належать до періоду між шостим і дев'ятим століттями нашої ери.

Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики під час дослідження однієї з пірамід склеп, де знаходилися кремовані рештки людей. Спочатку вчені знайшли цілий лабіринт із приміщень, які ведуть до самого склепу на глибині 8 метрів усередині піраміди. Учені вважають, що цей склеп був створений між 7 та 8 століттям нашої ери.

[ + – ] Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики під час дослідження однієї з пірамід склеп, в якому знаходилися кремовані рештки людей Фото: амулет

У самому склепі були знайдені невеликі ніші, в яких зберігалося понад 400 посудин із попелом після кремації людини, деревним вугіллям і каучуком. Аналіз органічного матеріалу показав, що залишки після спалювання людей мая використовували в процесі вулканізації гуми, а потім створювали з цього матеріалу м'ячі.

Учені вважають, що ці м'ячі мая використовували під час ритуальних ігор. За словами учених, традиція ритуальних ігор із м'ячем виникла у мая тисячі років тому. Представники мая вважали, що подібним чином може статися відродження померлої людини у потойбічному світі. Також мая за допомогою подібних ігор показували повагу до своїх богів.

"Релігія мая була дуже складною і дуже незвичайною, але водночас дуже цікавою для сучасної науки. І нове відкриття дає більше інформації про світогляд мая", — каже Хуан Ядеун Ангуло з Національного інституту антропології та історії.

Як уже писав Фокус, у стародавніх пірамідах мая учені знаходять не тільки скарби, а й досить незвичайні речі.

Також Фокус писав про те, що вчені назвали можливу причину краху цивілізації мая. Згідно з дослідженням, разом сплелись одразу кілька різноманітних факторів.

Що ж до інших археологічних відкриттів, те, як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що люди заселили Північну Америку на 17 000 років раніше, ніж вважали вчені.