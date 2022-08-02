Несподіване відкриття. Люди заселили Північну Америку на 17 000 років раніше, ніж вважалося

Кістки самки мамонта та її дитинчати допомогли вченим з'ясувати, що люди їх убили ще 37 тисяч років тому.

Зараз вважається, що перші люди потрапили з Азії до Північної Америки не раніше, ніж 20 тисяч років тому. Але американські вчені виявили в штаті Нью-Мексико сотні фрагментів кісток дорослої самки мамонта та її дитинчати зі слідами ударів та порізів. Вчені вважають, що це місце використовували люди для обробки туш на 17 тисяч років раніше, повідомляє Daily Mail.

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Вчені з Університету штату Техас виявили купу кісток, які здебільшого належали дорослому мамонту, і лише невелика частина кісткових фрагментів належала дитинчаті мамонта.

[ + – ] Вчені з Університету штату Техас виявили купу кісток, які здебільшого належали дорослому мамонту, і лише невелика частина кісткових фрагментів належала дитинчаті мамонта Фото: Daily Mail

Дослідження показало, що вік останків цих мамонтів становить від 36 250 до 38 900 років. На кістках видно сліди порізів і ударів, і вчені вважають, що туші вбитих тварин убили і обробили древні люди, які вже жили на той момент у Північній Америці. Це означає, що перші людські поселенці прибули на континент на 17 тисяч років раніше, ніж передбачалося раніше. За словами Тімоті Роу з Університету штату Техас, досі точно не відомо, як перші люди прибули з Азії до Північної Америки: на човнах або сухопутним шляхом.

[ + – ] Дослідження показало, що вік останків цих мамонтів становить від 36 250 до 38 900 років Фото: Daily Mail

“Досі найстарішим відомим доказом присутності давніх людей в Америці вважалося поховання віком 20 тисяч років. Але наші дані показують, що люди тут жили на 17 тисяч років раніше. Ці кістки мамонтів, яких вбили та обробили люди є перший найшвидшим цьому доказом", — каже Роу.

Вчені виявили на місці стоянки стародавніх людей безліч роздроблених кісток двох мамонтів. Це були останки черепа дорослого мамонта, бивні, щелепи, зуби, кістки кінцівок та багато іншого. Вчені вважають, що ранні поселенці в Північній Америці також створювали знаряддя з кісток мамонта, за допомогою яких тривала подальша обробка туш.

[ + – ] Вчені виявили на місці стоянки стародавніх людей безліч роздроблених кісток двох мамонтів Фото: Daily Mail

На місці виявлення купи кісток дослідники також виявили місце, де люди спалювали жир древніх тварин на вогні. Аналіз показав, що в цьому місці обробляли як мамонтів, а й інших тварин, і навіть риб, яких вони вживали у їжу. Нове відкриття доповнює дедалі більше доказів того, що перші люди прибули до Північної Америки на тисячі років раніше, ніж заведено вважати, кажуть вчені.

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