Учені з'ясували, що перші ручні сокири в Британії не були створені Homo Sapiens

Як виявилося, ці інструменти датуються 560 000 та 620 000 рокамидо н.е.

У ході свого нещодавно дослідження вчені з'ясували, що крем'яні сокири, датовані близько 600 000 роками тому, є незаперечним доказом того, що спільноти на півдні Британії процвітали набагато раніше, ніж вважалося раніше. Але, що найцікавіше, вони не були виготовлені Homo Sapiens, пише IFLS.

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Насправді ці інструменти для шкрябання кісток були справою рук Homo heidelbergensis, вимерлих предків неандертальців. Артефакти були спочатку виявлені в передмісті Кентербері в 1920-х роках місцевими робітниками, але завдяки сучасним технологіям фахівці нарешті виявив їхній справжній вік.

[ + – ] Череп Homo heidelbergensis

Так дослідники дізналися, що знаряддя було створено приблизно 560 000 і 620 000 років тому. Вважається, що предки людини, які вимерли, вперше ступили на Британські острови десь між 840 000 і 950 000 років тому, але ці ранні візити були тимчасовими.

Ця остання знахідка підтверджує ідею, що H. Heidelbergensis оселилися в Британії в період між 560 000 і 620 000 років тому. Тим часом H. Heidelbergensis досягли далеких куточків Євразії сотні тисяч років тому. З їхніми великими черепними коробками та ширшими тілами вони добре пристосувалися для виживання за холодніших умов. Як бачимо з нових знахідок, вони також були досвідченими майстрами та користувалися інструментами.

[ + – ] Homo heidelbergensis очима художника

Серед первісних артефактів, знайдених ученими, було багато ручних сокир, які є одними з найбільш ранніх ручних сокир, коли-небудь виявлених у Європі.

Нові знахідки на місці розкопок також включають скребок, що використовується для обробки шкіри, хутра та м'яса з туш тварин. Мало що відомо про перші візити цього виду в Британію, проте велика кількість інструментів, безумовно, говорить про те, що вони почувалися там дуже комфортно.

Нагадаємо, що раніше після вивчення 26 знарядь із кременю, знайдених у кар'єрі Еврон, експерти дійшли висновку, що стародавні люди розводили вогонь набагато раніше, ніж прийнято вважати, — від 800 000 до 1 млн років.