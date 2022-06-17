Ще 1 млн років тому. Вчені вважають, що давні люди розводили вогонь набагато раніше

Такого висновку вони дійшли після вивчення 26 знарядь з кременю, знайдених у кар'єрі Еврон, за допомогою своєї нової технології.

Завдяки освоєнню вогню давні люди отримали абсолютно нові можливості: доступ до більшої кількості поживних речовин під час приготування їжі, активність у нічний час, обігрів житла, захист від хижаків та багато іншого, пише News Artnet.

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Але, коли саме відбулося перше освоєння вогню, залишається суперечкою серед учених досі. Проте за допомогою нової технології штучного інтелекту вчені тепер можуть виявляти місця древніх пожеж та розведення вогню, збираючи воєдино історію еволюції людини.

Так, під час свого нового дослідження експерти застосували цю техніку та виявили в Ізраїлі сліди багаття віком мільйон років. Причому він може бути одним із найстаріших місць приготування їжі у світі.

[ + – ] Дослідники застосували свою нову техніку на 26 знаряддях з кременю

Філіп Наталіо, археолог з Інституту Вейцмана в Тель-Авіві, хотів знайти спосіб виявити невидимі сліди, які залишає вогонь, наприклад, зміни в атомному складі. Наслідуючи дослідження, які показали, як змінюється кістка під час спалення, Наталіо зрозумів, що обпалена кістка по-різному поглинає різні довжини хвиль інфрачервоного випромінювання.

Він та його колеги розробили програму, яка надійно використовує ультрафіолетове світло для виявлення тонких закономірностей швидше, ніж це може зробити людина. Дослідники застосували її на 26 гарматах з кременю, знайдених у кар'єрі Еврон на північному заході Ізраїлю у 1970-х роках. Використовуючи програму, вони змогли датувати це місце від 800 000 до 1 млн років.

Поки що ця технологія не може відрізнити випадкову пожежу від техногенної. Але оскільки homo erectus (людина прямоходяча) розводив контрольований вогонь, це відкриття може допомогти датувати цю стадію ранньої людини точніше, ніж інші методи, які нині використовують археологи.

[ + – ] Археологічні розкопки в кар'єрі Еврон на північному заході Ізраїлю у 1970-х роках

У зв'язку з цим наявність бивнів, покритих тим самим осадом, як деякі інструменти, наводить Наталіо на думку, що це може бути одне з найдавніших місць приготування їжі.

І хоча команда попереджає, що вони не можуть відкинути, що на цьому місці відбувалися лісові пожежі, скупчення інструментів і кісток припускає, що ранні гомініди дійсно розводили тут вогонь.

"У світі існує чимало місць з доказами пожежі, вік яких перевищує 500 000 років. Це може бути пов'язане з тим, що гомініні не дуже часто розводили вогонь, але може бути і так, що ми втрачаємо якісь моменти", — сказав палеоантрополог. Денніс Сандгейт з Університету Саймона Фрейзера.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, які бесіди вели давні люди 200 тис. років тому. Як виявилося, предки Homo sapiens говорили на схожі теми, як і ми з вами сьогодні: що приводити, що поїсти, з ким спілкуватися. Вони також вміли рахувати та використовували такі слова, як "мама", "батько", "сестра", "брат".

Також вченим вдалося дізнатися, що в кам'яному столітті мисливці-збирачі створювали "браслети дружби", якими вони обмінювалися зі своїми найкращими друзями.