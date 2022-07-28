Людство не переносило лактозу: вчені з'ясували, як і навіщо люди навчилися її перетравлювати

Якби еволюція не втрутилася у розвиток людини, то наше майбутнє було б не таким райдужним.

Вчені з Бристольського університету та Університетського коледжу Лондона вважають, що люди стали краще переносити лактозу набагато пізніше, ніж почали вживати молоко. Це пов'язано з періодами голоду та поширення хвороб і якби ця риса не розвинулася в людини, то нашому виду було б дуже важко вижити, пише Daily Mail.

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Люди почали приручати тварин і вживати їхнє молоко приблизно 10 тисяч років тому. На той час усі люди не могли перетравлювати лактозу, цукор, який є у складі молока та молочних продуктів.

Лактоза та лактаза

Фермент, який розщеплює лактозу, називається лактаза, і він виробляється у тонкому кишечнику під час розвитку плода в утробі матері. Новонароджена людина припиняла перетравлювати лактозу відразу ж після того, як припинялося грудне вигодовування дитини, адже лактаза переставала вироблятися. Так, лактоза потрапляла в товсту кишку і з'являлася непереносимість лактози, що спричиняла появу діареї, здуття живота, метеоризму і навіть судоми. Такі неприємності можуть виникнути й у сучасних людей, які не можуть перетравлювати лактозу.

[ + – ] Непереносимість лактози може призвести до дуже неприємних наслідків для здоров'я людини Фото: Daily Mail

Персистентність лактази

Але в деяких людей з'явився ген, який сприяв продовженню вироблення лактази навіть у дорослих. Цей генетичний варіант має назву персистентність лактази (ПЛ).

Раніше вчені вважали, що поширеність ПЛ у людей зросла, після того, як вони почали регулярно вживати молоко. Вважалося, що цей ген передавався багатьом людям із покоління до покоління внаслідок еволюції.

Але нове дослідження показало, що до масового поширення гена ПЛ люди вже тисячі років активно вживали молоко. Результати аналізу залишків молочного жиру на глиняному посуді стародавніх людей показали, що люди пили молоко вже 9 тисяч років тому, але в різних регіонах планети рівень його споживання відрізнявся.

[ + – ] Люди почали приручати тварин і вживати їхнє молоко приблизно 10 тисяч років тому. На той час усі люди не могли перетравлювати лактозу, цукор, який є у складі молока та молочних продуктів Фото: Daily Mail

Коли люди почали перетравлювати лактозу?

У результаті дослідження ДНК древніх людей, вчені з'ясували, що ген ПЛ почав своє активне поширення серед людей приблизно 5 тисяч років тому.

Як фактори, що вплинули на розвиток здатності у людей переносити лактозу, вчені назвали голод та хвороби. Непереносимість лактози могла бути смертельною в періоди неврожаю та розвитку захворювань, які провокувала несприйнятливість лактози.

Люди, у яких почав розвиватися ген ПЛ, мали більше шансів вижити, ніж ті, у яких залишалася непереносимість лактози.

"У неврожайні роки люди більше вживали молока та молочних продуктів, що призводило до жахливих наслідків. Тому еволюція взяла справу в свої руки і переносимість лактози стала поширенішим явищем, яке передавалося далі наступним поколінням. Так люди могли менше страждати від хвороб, які провокувала відсутність лактази і частіше виживали", — каже Джордж Дейві Сміт із Бристольського університету.

[ + – ] За словами вчених, молоко надзвичайно корисний для організму продукт, який все ж таки рекомендується до вживання, якщо немає жодних протипоказань Фото: Daily Mail

Непереносимість лактози

Також вчені вважають, що визначити непереносимість лактози досить важко, і її симптоми можна легко сплутати з реакціями на розлад кишечника. Також замість непереносимості лактози в людини може бути алергія на молоко.

За словами вчених, молоко надзвичайно корисний для організму продукт, який все ж таки рекомендується до вживання, якщо немає жодних протипоказань.

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