Через поцілунки бронзового віку. Учені з'ясували, як на Землі поширився герпес

Масова міграція та поцілунки стародавніх людей 4,5 тисячі років тому дали поштовх для розвитку простого герпесу.

Учені з Кембриджського університету вважають, що варіанти герпесу, які викликають сучасний простий герпес, почали широко поширюватися планетою в бронзовому столітті. Важливу роль у розвитку вірусного шкірного захворювання відіграла масова міграція людей і поява практики поцілунків між ними, повідомляє The Guardian.

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Учені проаналізували зразки ДНК вірусу простого герпесу в стародавніх людей і з'ясували, що один із варіантів почав широко поширюватися планетою 4,5 тисячі років тому і сьогодні є головним, який викликає простий герпес у мільярдів людей на Землі.

За словами вірусологині Шарлотти Хоулдкрофт, усі варіанти сучасного простого герпесу в Європі мають спільного предка із бронзового віку. Вірус простого герпесу з'явився ще мільйони років тому, і він існував ще до того, як людина відокремилася від предків-приматів.

У новому дослідженні вчені виявили в тисячах людських поховань по всьому світу лише в 4 осіб ДНК герпесу. Найстаріша знахідка герпесу має вік 1 500 років і цю хворобу виявили у похованні в Уральських горах. У пізнішому похованні в Англії вчені виявили двох людей з герпесом, й остання знахідка датується кінцем 17 століття і ця людина з герпесом була похована в Нідерландах.

Фото: The Guardian

Аналіз ДНК вірусу у цих людей показав, що вірус герпесу дуже схожий на вірус, який викликає герпес сьогодні, та його витоки можна простежити до бронзового віку. 4,5 тисячі років тому зі сходу до Європи почалися масові міграції стародавніх людей, що призвело до демографічного вибуху на цій території та могло стати причиною швидкого поширення хвороби.

Але вчені припускають, що у=в поширенні герпесу також могли зіграти важливу роль поцілунки. Хоча поцілунки в той час і не були нормою для людського суспільства, але існує раннє свідчення про те, що люди все ж таки цілувалися, в одному з письмових артефактів бронзового віку.

[ + – ] Але вчені припускають, що у поширенні герпесу також могли зіграти важливу роль поцілунки Фото: The Guardian

"Спочатку герпес міг передаватися від матері до дитини і це значно обмежувало ареал поширення хвороби, але якщо з'являється група людей, які цілуються, це дає нові можливості для поширення вірусу", — говорить Хоулдкрофт.

Але поки що це тільки припущення і вчені продовжують свої дослідження, щоб знайти більше доказів цієї теорії.

"Існують письмові свідчення, що на початку нашої ери в Стародавньому Римі намагалися заборонити поцілунки, щоб зупинити поширення хвороб. Але нам потрібно знайти більш давню ДНК вірусу, щоб точно зрозуміти історію його розвитку в давнину", — каже Хоулдкрофт.

Що стосується інших досить поширених хвороб, то, як уже писав Фокус, четверта людина у світі вилікувалась від ВІЛ і в цьому допомогла пересадка кісткового мозку.

Також Фокус писав про те, що згідно з нещодавнім дослідженням, банани можуть знизити ризик розвитку раку шлунка, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки.

Якщо ж говорити про давніх людей, які населяли не Європу, а сучасну Північну Америку, то вчені знайшли "примарні" відбитки людських ніг віком 12 тисяч років. Ці сліди з'являються, то зникають і це пов'язано з місцевістю, де вони були виявлені.