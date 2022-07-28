Из-за поцелуев бронзового века. Ученые выяснили, как на Земле распространился герпес

Массовая миграция и поцелуи древних людей 4,5 тысячи лет назад дали толчок для развития простого герпеса.

Ученые из Кембриджского университета считают, что варианты герпеса, которые вызывают современный простой герпес, начали широко распространятся по планете в бронзовом веке. Важную роль в развитии вирусного кожного заболевания сыграла массовая миграция людей и появление практики поцелуев между ними, сообщает The Guardian.

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Ученые проанализировали образцы ДНК вируса простого герпеса у древних людей и выяснили, что один из вариантов начал широко распространятся по планете 4,5 тысячи лет назад и сегодня является главным, который вызывает простой герпес у миллиардов людей на Земле.

По словам вирусолога Шарлотты Хоулдкрофт, все варианты современного простого герпеса в Европе имеют общего предка из бронзового века. Вирус простого герпеса появился еще миллионы лет назад, и он существовал еще до того, как человек отделился от предков-приматов.

В новом исследовании ученые обнаружили в тысячах человеческих захоронений по всему миру только у 4 человек ДНК герпеса. Самая старая находка герпеса имеет возраст 1500 лет и эту болезнь обнаружили в захоронении в Уральских горах. В более позднем захоронении в Англии ученые обнаружили двух человек с герпесом, и самая последняя находка датируется концом 17 века и этот человек с герпесом был похоронен в Нидерландах.

Фото: The Guardian

Анализ ДНК вируса у этих людей показал, что вирус герпеса очень похож на вирус, который вызывает герпес сегодня, и его истоки можно проследить до бронзового века. 4,5 тысячи лет назад с востока в Европу начались массовые миграции древних людей, что привело к демографическому взрыву на данной территории и могло стать причиной быстрого распространения болезни.

Но ученые предполагают, что в распространении герпеса также могли сыграть свою важную роль поцелуи. Хотя поцелуи в то время и не были нормой для человеческого общества, но существует самое раннее свидетельство о том, что люди все же целовались, в одном из письменных артефактов бронзового века.

[ + – ] Но ученые предполагают, что в распространении герпеса также могли сыграть свою важную роль поцелуи Фото: The Guardian

"Изначально герпес мог передаваться от матери к ребенку и это значительно ограничивало ареал распространения болезни, но если появляется группа людей, которые целуются, то это дает новые возможности для распространения вируса", — говорит Хоулдкрофт.

Но пока это только предположение и ученые продолжают свои исследования, чтобы найти больше доказательств этой теории.

"Существуют письменные свидетельства, что в начале нашей эры в Древнем Риме пытались запретить поцелуи, чтобы остановить распространение болезней. Но нам нужно найти более древнюю ДНК вируса, чтобы точно понять историю его развития в древности", — говорит Хоулдкрофт.

Что касается других достаточно распространенных болезней, то как уже писал Фокус, четвертый человек в мире вылечился от ВИЧ и в этом помогла пересадка костного мозга.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, бананы могут снизить риск развития рака желудка, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

Если же говорить о древних людях, которые населяли не Европу, а современную Северную Америку, то ученые нашли "призрачные" отпечатки человеческих ног возрастом 12 тысяч лет. Эти следы то появляются, то исчезают и это связано с местностью, где они были обнаружены.