Появляются и исчезают. В США нашли "призрачные" отпечатки ног возрастом 12 тысяч лет (фото)

Отпечатки ног 88 взрослых и детей относятся ко времени окончания ледникового периода.

Американские ученые обнаружили 88 отпечатков ног древних людей, которые жили на территории современных США 12 тысяч лет назад, то есть в конце ледникового периода. Эти отпечатки принадлежать как взрослым, так и детям в возрасте от 5 до 12 лет. Насыщение влагой песка позволяет этим следам проявляться, а когда влаги становится меньше, то они исчезают. Поэтому эти отпечатки назвали "призрачными", сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Американские ученые обнаружили 88 отпечатков ног древних людей, которые жили на территории современных США 12 тысяч лет, то есть в конце ледникового периода Фото: Daily Mail

Ученые из Корнеллского университета, США, обнаружили в пустыне Большого Соленого озера, которая находится западе от одноименного водоема в штате Юта, отпечатки ног древних людей, которые они оставили 12 тысяч лет назад. Почти в километре от группы человеческих следов ученые также обнаружили две ямы, в которых разводили костер, а также признаки того, что жившие здесь 12 тысяч лет назад люди уже употребляли табак.

[ + – ] Ученые из Корнеллского университета, США, обнаружили в пустыне Большого Соленого озера, которая находится западе от одноименного водоема в штате Юта, отпечатки ног древних людей, которые они оставили 12 тысяч лет назад Фото: Daily Mail

По словам ученых, древние люди, среди которых были взрослые и дети от 5 до 12 лет, оставили 88 отпечатков ног, когда шли по местности, которая в ледниковый период была покрыта болотами, а сейчас является пустыней. Один из самых засушливых штатов США, штат Юта тысячи лет назад имел водно-болотистую местность, даже после того, как ледниковый период закончился.

[ + – ] По словам ученых, древние люди, среди которых были взрослые и дети от 5 до 12 лет, оставили 88 отпечатков ног, когда шли по местности, которая в ледниковый период была покрыта болотами, а сейчас является пустыней Фото: Daily Mail

Поскольку песок содержит больше влаги, чем окружающие отложения, более высокое содержание воды в песке заставляет следы проявляться на поверхности. Но, когда влага из песка уходит, следы исчезают.

"Я сразу понял, что это древние отпечатки ног, ведь подобные следы мы уже обнаружили в прошлом году в Национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Возраст тех отпечатков составляет 23 тысячи лет и это самые старые следы человека в Америке. Хотя те отпечатки ног, которые мы обнаружили здесь не такие древние все же они представляют важную научную ценность. И мы надеемся, что к уже найденным следам добавятся новые. Мы продолжаем искать", — говорит Томас Урбан из Корнеллского университета.

[ + – ] Поскольку песок содержит больше влаги, чем окружающие отложения, более высокое содержание воды в песке заставляет следы повалится на поверхности. Но, когда влага из песка уходит, следы исчезают. Фото: Daily Mail

То, что на территории США найдены уже два места с древними отпечатками человеческих ног говорит о том, что подобных мест может быть еще много, считают ученые.

Десятки лет ученые считали, что первые представители Homo sapiens попали в Северную Америку в период между 13 и 16 тысяч лет назад, когда началось таяние огромных ледяных щитов. Но следы найденные в штате Нью-Мексико говорят о том, что люди здесь появились гораздо раньше.

[ + – ] То, что на территории США найдены уже два места с древними отпечатками человеческих ног говорит о том, что подобных мест может быть еще много, считают ученые

Согласно недавнему исследованию, о котором уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что предки современных людей появились на 1 млн лет раньше, чем считалось.

Также Фокус писал о том, сколько было ледниковых периодов на Земле и чего нам ожидать в будущем.

Напоминаем, что ученые считают, что самым важным изобретением древних людей было не колесо, а совсем другой предмет, который также сыграл важную роль в эволюции человека.