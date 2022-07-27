UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Появляются и исчезают. В США нашли "призрачные" отпечатки ног возрастом 12 тысяч лет (фото)

1385
следы, отпечатки ног, древние люди
Фото: Daily Mail | В США ученые обнаружили "призрачные" отпечатки ног древних людей, которым 12 тысяч лет

Отпечатки ног 88 взрослых и детей относятся ко времени окончания ледникового периода.

Американские ученые обнаружили 88 отпечатков ног древних людей, которые жили на территории современных США 12 тысяч лет назад, то есть в конце ледникового периода. Эти отпечатки принадлежать как взрослым, так и детям в возрасте от 5 до 12 лет. Насыщение влагой песка позволяет этим следам проявляться, а когда влаги становится меньше, то они исчезают. Поэтому эти отпечатки назвали "призрачными", сообщает Daily Mail.

следы, отпечатки ног, древние люди
Американские ученые обнаружили 88 отпечатков ног древних людей, которые жили на территории современных США 12 тысяч лет, то есть в конце ледникового периода
Фото: Daily Mail

Ученые из Корнеллского университета, США, обнаружили в пустыне Большого Соленого озера, которая находится западе от одноименного водоема в штате Юта, отпечатки ног древних людей, которые они оставили 12 тысяч лет назад. Почти в километре от группы человеческих следов ученые также обнаружили две ямы, в которых разводили костер, а также признаки того, что жившие здесь 12 тысяч лет назад люди уже употребляли табак.

следы, отпечатки ног, древние люди
Ученые из Корнеллского университета, США, обнаружили в пустыне Большого Соленого озера, которая находится западе от одноименного водоема в штате Юта, отпечатки ног древних людей, которые они оставили 12 тысяч лет назад
Фото: Daily Mail

По словам ученых, древние люди, среди которых были взрослые и дети от 5 до 12 лет, оставили 88 отпечатков ног, когда шли по местности, которая в ледниковый период была покрыта болотами, а сейчас является пустыней. Один из самых засушливых штатов США, штат Юта тысячи лет назад имел водно-болотистую местность, даже после того, как ледниковый период закончился.

следы, отпечатки ног, древние люди
По словам ученых, древние люди, среди которых были взрослые и дети от 5 до 12 лет, оставили 88 отпечатков ног, когда шли по местности, которая в ледниковый период была покрыта болотами, а сейчас является пустыней
Фото: Daily Mail

Поскольку песок содержит больше влаги, чем окружающие отложения, более высокое содержание воды в песке заставляет следы проявляться на поверхности. Но, когда влага из песка уходит, следы исчезают.

"Я сразу понял, что это древние отпечатки ног, ведь подобные следы мы уже обнаружили в прошлом году в Национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Возраст тех отпечатков составляет 23 тысячи лет и это самые старые следы человека в Америке. Хотя те отпечатки ног, которые мы обнаружили здесь не такие древние все же они представляют важную научную ценность. И мы надеемся, что к уже найденным следам добавятся новые. Мы продолжаем искать", — говорит Томас Урбан из Корнеллского университета.

следы, отпечатки ног, древние люди
Поскольку песок содержит больше влаги, чем окружающие отложения, более высокое содержание воды в песке заставляет следы повалится на поверхности. Но, когда влага из песка уходит, следы исчезают.
Фото: Daily Mail

То, что на территории США найдены уже два места с древними отпечатками человеческих ног говорит о том, что подобных мест может быть еще много, считают ученые.

Десятки лет ученые считали, что первые представители Homo sapiens попали в Северную Америку в период между 13 и 16 тысяч лет назад, когда началось таяние огромных ледяных щитов. Но следы найденные в штате Нью-Мексико говорят о том, что люди здесь появились гораздо раньше.

следы, отпечатки ног, древние люди
То, что на территории США найдены уже два места с древними отпечатками человеческих ног говорит о том, что подобных мест может быть еще много, считают ученые

Согласно недавнему исследованию, о котором уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что предки современных людей появились на 1 млн лет раньше, чем считалось.

Также Фокус писал о том, сколько было ледниковых периодов на Земле и чего нам ожидать в будущем.

Напоминаем, что ученые считают, что самым важным изобретением древних людей было не колесо, а совсем другой предмет, который также сыграл важную роль в эволюции человека.