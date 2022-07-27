З'являються та зникають. У США знайшли "примарні" відбитки ніг віком 12 тисяч років (фото)

Відбитки ніг 88 дорослих і дітей відносяться до закінчення льодовикового періоду.

Американські вчені виявили 88 відбитків ніг давніх людей, які жили на території сучасних США 12 тисяч років тому, тобто наприкінці льодовикового періоду. Ці відбитки належать як дорослим, так і дітям віком від 5 до 12 років. Насичення вологою піску дозволяє цим слідам проявлятися, а коли вологи стає менше, то вони зникають. Тому ці відбитки назвали "примарними", повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Американські вчені виявили 88 відбитків ніг давніх людей, які жили на території сучасних США 12 тисяч років тому, тобто наприкінці льодовикового періоду Фото: Daily Mail

Учені з Корнелльського університету, що в США, виявили в пустелі Великого Солоного озера, яка розташована на заході від однойменної водойми в штаті Юта, відбитки ніг давніх людей, які вони залишили 12 тисяч років тому. Майже за кілометр від групи людських слідів учені також виявили дві ями, де розводили багаття, а також ознаки того, що люди, які жили тут 12 тисяч років тому, вже вживали тютюн.

[ + – ] Учені з Корнелльського університету, що в США, виявили в пустелі Великого Солоного озера, яка розташована на заході від однойменної водойми в штаті Юта, відбитки ніг давніх людей, які вони залишили 12 тисяч років тому Фото: Daily Mail

За словами вчених, стародавні люди, серед яких були дорослі та діти від 5 до 12 років, залишили 88 відбитків ніг, коли йшли місцевістю, яка в льодовиковий період була вкрита болотами, а зараз є пустелею. Один із найпосушливіших штатів США, штат Юта тисячі років тому мав водно-болотисту місцевість, навіть після того, як льодовиковий період закінчився.

[ + – ] За словами вчених, стародавні люди, серед яких були дорослі та діти від 5 до 12 років, залишили 88 відбитків ніг, коли йшли місцевістю, яка в льодовиковий період була вкрита болотами, а зараз є пустелею Фото: Daily Mail

Оскільки пісок містить більше вологи, ніж навколишнє середовище, вищий вміст води в піску змушує сліди виявлятися на поверхні. Але коли волога з піску йде, сліди зникають.

"Я відразу зрозумів, що це стародавні відбитки ніг, адже подібні сліди ми вже виявили минулого року в Національному парку Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико. Вік тих відбитків складає 23 тисячі років, і це найстаріші сліди людини в Америці. Хоча ті відбитки ніг, які ми виявили тут, не такі давні, все ж таки вони становлять важливу наукову цінність. І ми сподіваємося, що до вже знайдених слідів додадуться нові. Ми продовжуємо шукати", — каже Томас Урбан із Корнелльського університету.

[ + – ] Оскільки пісок містить більше вологи, ніж навколишні відкладення, вищий вміст води в піску змушує сліди впасти на поверхні. Але коли волога з піску йде, сліди зникають. Фото: Daily Mail

Те, що на території США знайшли вже два місця зі стародавніми відбитками людських ніг, свідчить про те, що подібних місць може бути ще багато, вважають учені.

Десятки років учені вважали, що перші представники Homo sapiens потрапили в Північну Америку в період між 13 і 16 тисячами років тому, коли почалося танення величезних крижаних щитів. Але сліди, знайдені в штаті Нью-Мексико, свідчать, що люди тут з'явилися набагато раніше.

[ + – ] Те, що на території США знайшли вже два місця зі стародавніми відбитками людських ніг, свідчить про те, що подібних місць може бути ще багато, вважають учені

Згідно з недавнім дослідженням, про яке вже писав Фокус, учені дійшли висновку, що предки сучасних людей з'явилися на 1 млн років раніше, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, скільки було льодовикових періодів на Землі та чого очікувати в майбутньому.

Нагадуємо: вчені вважають, що найважливішим винаходом стародавніх людей було не колесо, а зовсім інший предмет, який також відіграв важливу роль в еволюції людини.