Найбільшим винаходом людини було не колесо: вчені пояснили, що саме

Колесо винайшли приблизно 6 тисяч років тому, а цей предмет, як вважають учені, здійснив "революцію" 500 тисяч років тому.

Винахід колеса називають найважливішим досягненням людства. Воно справило великий вплив на розвиток людської цивілізації. Але вчені з університету Ліверпуля вважають, що найбільшим винаходом стародавніх людей могла бути рукоятка для кам'яних знарядь праці, повідомляє Daily Mail.

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У результаті нового дослідження вчені дійшли висновку, що винахід рукоятки зробило кам'яні знаряддя набагато енергоефективнішими. Збільшилася сила й точність при нанесенні ударів чи розрізанні, що сприяло підвищенню ефективності кам'яних знарядь.

Предки людини ще 2,6 млн років тому почали створювати знаряддя праці з каменю. А рукоятки для кам'яних знарядь з'явилися приблизно 500 тисяч років тому, майже за пів мільйона років до появи колеса, яке, як вважається, винайшли приблизно 6 тисяч років тому.

"Коли давні люди перестали тримати кам'яні знаряддя в руках і почали використовувати ручки, це сприяло значному покращенню функціональності цих предметів", — кажуть учені.

За словами дослідників, додавання рукоятки покращило механічні властивості інструментів. Тепер можна було завдавати точніших і сильніших ударів, або ж точніше використовувати ці кам'яні знаряддя при розрізанні або обробленні чогось.

[ + – ] У ході дослідження вчені з Ліверпульського університету провели експеримент за участю 40 добровольців як чоловіків, так і жінок. Фото: Daily Mail

У ході дослідження вчені з університету Ліверпуля провели експеримент за участю 40 добровольців, як чоловіків, так і жінок. Їм видали інструмент, що рубає, і інструмент для зішкрібання, щоб зімітувати очищення шкіри тварини.

Під час експерименту учасники використовували свої інструменти, як із рукояткою, так і без неї для одних і тих самих процесів: сокирою вони рубали дерев'яні предмети, а скребком зішкрібали волокна з килима, який за товщиною нагадував шкіру тварини.

[ + – ] Під час експерименту учасники використовували свої інструменти, як із рукояткою, так і без неї для тих самих процесів. Фото: Daily Mail

На тілі всіх учасників закріпили спеціальні датчики, щоб відстежувати м'язову активність і витрати енергії. Також датчики фіксували швидкість зусиль, що прикладаються.

У результаті з'ясувалося, що використання інструментів із рукояткою призводить до більшого діапазону рухів руками, кращої м'язової активності та меншої витрати енергії, ніж при використанні інструментів без ручок.

"Коли люди використовували інструменти з рукояткою, вони робили більше точних рухів із більшою швидкістю. Цей інструмент виявився енергоефективнішим", — кажуть учені.

За словами вчених, винахід рукоятки стародавніми людьми зробило працю менш енерговитратною й ефективнішою. А значить, шанс вижити як у індивідуума, так і в групи підвищувався.