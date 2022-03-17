Величайшим изобретением человека было не колесо: ученые объяснили, что именно

Колесо изобрели примерно 6 тысяч лет назад, а этот предмет, как считают ученые, осуществил "революцию" 500 тысяч лет назад.

Изобретение колеса называют самым важным достижением человечества. Оно оказало огромное влияние на развитие человеческой цивилизации. Но ученые из Ливерпульского университета считают, что величайшим изобретением древних людей могла быть рукоятка для каменных орудий труда, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В результате нового исследования ученые пришли к выводу, что изобретение рукоятки сделало каменные орудия намного более энергоэффективными. Увеличилась сила и точность при нанесении ударов или разрезании, что способствовало увеличению эффективности каменных орудий.

Предки человека еще 2,6 млн лет назад начали создавать орудия труда из камня. А рукоятки для каменных орудий появились примерно 500 тысяч лет назад, почти за полмиллиона лет до появления колеса, которое, как считается изобрели примерно 6 тысяч лет назад.

"Когда древние люди перестали держать каменные орудия в руках и начали использовать рукоятки, это способствовало значительному улучшению функциональности этих предметов", — говорят ученые.

По словам исследователей, добавление рукоятки улучшило механические свойства инструментов. Теперь можно было наносить более точные и сильные удары, или же более точно использовать эти каменные орудия при разрезании или разделывании чего-либо.

[ + – ] В ходе исследования ученые из Ливерпульского университета провели эксперимент с участием 40 добровольцев, как мужчин, так и женщин Фото: Daily Mail

В ходе исследования ученые из Ливерпульского университета провели эксперимент с участием 40 добровольцев, как мужчин, так и женщин. Им выдали рубящий инструмент и инструмент для соскабливания, чтобы сымитировать очистку шкуры животного.

Во время эксперимента участники использовали свои инструменты, как с рукояткой, так и без нее для одних и тех же процессов: топором они рубили деревянные предметы, а скребком соскабливали волокна с ковра, который по толщине напоминал шкуру животного.

[ + – ] Во время эксперимента участники использовали свои инструменты, как с рукояткой, так и без нее для одних и тех же процессов Фото: Daily Mail

На теле всех участников закрепили специальные датчики, чтобы отслеживать мышечную активность и расход энергии. Также датчики фиксировали скорость прикладываемых усилий.

В результате выяснилось, что использование инструментов с рукояткой приводит к большему диапазону движений руками, лучшей мышечной активности и меньшему расходу энергии, чем при использовании инструментов без ручек.

"Когда люди использовали инструменты с рукояткой, они делали больше точных движений с большей скоростью. Этот инструмент оказался более энергоэффективным", — говорят ученые.

По словам ученых, изобретение рукоятки древними людьми сделало труд менее энергозатратным и более эффективным. А значит шанс выжить у как у индивидуума, так и у группы повышался.