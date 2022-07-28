Человечество не переносило лактозу: ученые выяснили, как и зачем люди научились ее переваривать

Если бы эволюция не вмешалась в развитие человека, то наше будущее было бы не таким радужным.

Ученые из Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона, считают, что люди стали лучше переносить лактозу намного позже, чем начали употреблять молоко. Это связано с периодами голода и распространения болезней и если бы это качество не развилось у человека, то нашему виду было бы очень трудно выжить, пишет Daily Mail.

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Люди начали приручать животных и употреблять их молоко примерно 10 тысяч лет назад. В то время все люди не могли переваривать лактозу, сахар, который имеется в составе молока и молочных продуктов.

Лактоза и лактаза

Фермент, который расщепляет лактозу, называется лактаза, и он вырабатывается в тонком кишечнике во время развития плода в утробе матери. Родившийся человек прекращал переваривать лактозу сразу же после того, как прекращалось грудное вскармливание ребенка, ведь лактаза переставала вырабатываться. Таким образом, лактоза попадала в толстую кишку и появлялась непереносимость лактозы, которая становилась причиной появления диареи, вздутия живота, метеоризма и даже судорог. Подобные неприятности могут появиться и у современных людей, которые не могут переваривать лактозу.

[ + – ] Непереносимость лактозы может привести к очень неприятным последствиям для здоровья человека Фото: Daily Mail

Персистентность лактазы

Но у некоторых людей появился ген, который способствовал продолжению выработки лактазы даже у взрослых. Этот генетический вариант имеет название персистентность лактазы (ПЛ).

Раньше ученые считали, что распространенность ПЛ у людей выросла, после того, как они начали регулярно употреблять молоко. Считалось, что этот ген передавался многим людям из поколения в поколение в результате эволюции.

Но новое исследование показало, что до массового распространения гена ПЛ люди уже тысячи лет активно употребляли молоко. Результаты анализа остатков молочного жира на глиняной посуде древних людей показали, что люди пили молоко уже 9 тысяч лет назад, но в разных регионах планеты уровень его потребления отличался.

[ + – ] Люди начали приручать животных и употреблять их молоко примерно 10 тысяч лет назад. В то время все люди не могли переваривать лактозу, сахар, который имеется в составе молока и молочных продуктов Фото: Daily Mail

Когда люди начали переваривать лактозу?

В результате исследования ДНК древних людей, ученые выяснили, что ген ПЛ начал свое активное распространение среди людей примерно 5 тысяч лет назад.

В качестве факторов, которые повлияли на развитие способности у людей переносить лактозу, ученые назвали голод и болезни. Непереносимость лактозы могла быть смертельной для человека в периоды неурожая и развития заболеваний, которые провоцировала невосприимчивость лактозы.

Люди у которых начал развиваться ген ПЛ имели больше шансов выжить, чем те, у которых оставалась непереносимость лактозы.

"В неурожайные годы люди больше употребляли молока и молочных продуктов, что приводило к ужасным последствиям. Поэтому эволюция взяла дело в свои руки и переносимость лактозы стала более распространенным явлением, которое передавалось дальше, следующим поколениям. Таким образом люди могли меньше страдать от болезней, которые провоцировало отсутствие лактазы и чаще выживали", — говорит Джордж Дэйви Смит из Бристольского университета.

[ + – ] По словам ученых, молоко чрезвычайно полезный для организма продукт, который все же рекомендуется к употреблению, если нет никаких противопоказаний Фото: Daily Mail

Непереносимость лактозы

Также ученые считают, что определить непереносимость лактозы достаточно трудно и ее симптомы можно легко спутать с реакциями на расстройство кишечника. Также вместо непереносимости лактозы у человека может быть просто аллергия на молоко.

По словам ученых, молоко чрезвычайно полезный для организма продукт, который все же рекомендуется к употреблению, если нет никаких противопоказаний.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как на Земле распространился герпес. Важную роль в этом процессе сыграли массовая миграция людей и поцелуи.