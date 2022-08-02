Неожиданное открытие. Люди заселили Северную Америку на 17 000 лет раньше, чем считалось

Кости самки мамонта и ее детеныша помогли ученым выяснить, что люди их убили еще 37 тысяч лет назад.

Сейчас считается, что первые люди попали из Азии в Северную Америку не раньше, чем 20 тысяч лет назад. Но американские ученые обнаружили в штате Нью-Мексико сотни фрагментов костей взрослой самки мамонта и ее детеныша со следами ударов и порезов. Ученые считают, что это место использовали люди для разделки туш на 17 тысяч лет раньше, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Университета штата Техас обнаружили груду костей, которые в основном принадлежали взрослому мамонту, и только небольшая часть костных фрагментов принадлежала детенышу мамонта.

[ + – ] Ученые из Университета штата Техас обнаружили груду костей, которые в основном принадлежали взрослому мамонту, и только небольшая часть костных фрагментов принадлежала детенышу мамонта Фото: Daily Mail

Исследование показало, что возраст останков этих мамонтов составляет от 36 250 до 38 900 лет. На костях видны следы порезов и ударов и ученые считают, что туши убитых животных убили и разделали древние люди, которые уже жили на тот момент в Северной Америке. Это значит, что первые человеческие поселенцы прибыли на континент на 17 тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее. По словам Тимоти Роу из Университета штата Техас, до сих пор точно не известно, как первые люди прибыли из Азии в Северную Америку: на лодках или сухопутным путем.

[ + – ] Исследование показало, что возраст останков этих мамонтов составляет от 36 250 до 38 900 лет Фото: Daily Mail

"До сих пор самым старым известным свидетельство присутствия древних людей в Америке считалось захоронение возрастом 20 тысяч лет. Но наши данные показывают, что люди здесь жили на 17 тысяч лет раньше. Эти кости мамонтов, которых убили и разделали люди являются первым самым ранним этому доказательством", — говорит Роу.

Ученые обнаружили на месте стоянки древних людей множество раздробленных костей двух мамонтов. Это были останки черепа взрослого мамонта, бивни, челюсти, зубы, кости конечностей и многое другое. Ученые считают, что самые ранние поселенцы в Северной Америке также создавали орудия из костей мамонта, с помощью которых продолжалась дальнейшая разделка туш.

[ + – ] Ученые обнаружили на месте стоянки древних людей множество раздробленных костей двух мамонтов Фото: Daily Mail

На месте обнаружения груды костей исследователи также нашли место, где люди сжигали жир древних животных на огне. Анализ показал, что люди в этом месте разделывали не только мамонтов, но и других животных, а также рыб, которых они употребляли в пищу. Новое открытие дополняет все большее количество доказательств того, что первые люди прибыли в Северную Америку на тысячи лет раньше, чем принято считать, говорят ученые.

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Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что древние люди не переносили лактозу и ученые выяснили, как и зачем люди научились ее переваривать тысячи лет назад.