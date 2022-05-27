Не лише скарби. Вчені розповіли, що заховано в давніх пірамідах майя

Усередині відомих монументальних споруд цивілізації майя можна виявити досить незвичайні речі.

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Стародавні майя збудували сотні пірамід на території сучасної Мексики та деяких інших країн Центральної Америки. В основному ці піраміди були побудовані в період із 1000 по 1500 роки нашої ери. Ці споруди мали різний функціонал, а також усередину цих пірамід майя вміщували різноманітні артефакти, повідомляє Live Science.

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Під час досліджень пірамід майя вчені виявили, що ці піраміди використовувалися як місце для релігійних ритуалів, а також були місцем для поховання правителів та інших знатних осіб. Усередині пірамід можна знайти безліч артефактів, які розповідають про життя майя, а також скарби.

Але найцікавіше, що піраміди іноді приховують інший об'єкт — піраміду менших розмірів. Наприклад, це стосується піраміди Кукулькана, яка розташована серед руїн стародавнього міста майя — Чичен-Іца, що на півострові Юкатан на території сучасної Мексики.

[ + – ] Але найцікавіше, що піраміди іноді приховують інший об'єкт — піраміду менших розмірів. Наприклад, це стосується піраміди Кукулькана, яка розташована серед руїн стародавнього міста майя — Чичен-Іца, що на півострові Юкатан на території сучасної Мексики. Фото: wikipedia

"Ми вважаємо, коли майя прибували на раніше обжите, але занедбане місце, вони не руйнували старі споруди. Часто майя будували нові споруди поверх старих, особливо це стосується пірамід", — каже Андрес Техеро-Андраде з Національного автономного університету Мексики.

"Будівництво нових пірамід поверх тих, що вже існують, є звичайною практикою для майя до приходу сюди іспанців. Деякі будівлі в поселеннях, які майя займали тривалий час, мають саме таку структуру", — каже Деніс Лоренія Арготе Еспіно з Мексиканського національного інституту антропології та історії.

За словами вчених, не лише незвичайною конструкцією відомі деякі піраміди майя. Тоді як деякі з них були храмами, де проводили релігійні ритуали, інші піраміди майя використовували як гробниці для своїх правителів і представників еліти.

Часто в таких гробницях учені знаходили різноманітні скарби. Але особливо виділялися вироби з нефриту, який любили використовувати майя. Наприклад, із нефриту робили прикраси та навіть похоронні маски. Одним із найвідоміших виробів із нефриту є кам'яний трон у вигляді ягуара, який був інкрустований саме нефритом. Цей трон виявили археологи в піраміді Кукулькана.

[ + – ] Трон Ягуара, який був виявлений усередині піраміди Кукулькана. Цю піраміду збудували в період між 9 і 12 століттями нашої ери. Піраміда була храмом бога Кукулькана, який тісно пов'язаний із богом Кецалькоатлем, якого шанували ацтеки Фото: Seneca-Guns

"Для майя нефрит мав велике значення. Це був не просто дорогоцінний і гарний мінерал, він був важливим символом для майя. Його асоціювали із самим життям і владою. Нефрит часто використовували в похоронних обрядах, а також під час проведення ритуальних церемоній спілкування з богами", — каже Карл Таубе з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Серед артефактів, які знаходять учені в пірамідах майя, також бувають справді дивовижні речі. Наприклад, як уже писав Фокус, археологи знайшли в піраміді майя, яка розташована в місті Сан-Бартоло, Гватемала, фрагмент, можливо, найбільш раннього з будь-коли знайдених календарів майя, якому понад 2200 років.

А на сходах піраміди майя, що розташована в археологічному городищі Копан, Гондурас, учені виявили величезний напис, що містить понад 2 тисячі символів писемності майя. У ньому розповідається історія правителів однієї з країн стародавніх майя.

Також Фокус писав про те, що стародавні майя боролися з карієсом за допомогою дорогоцінного каміння.