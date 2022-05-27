Не лише скарби. Вчені розповіли, що заховано в давніх пірамідах майя
Усередині відомих монументальних споруд цивілізації майя можна виявити досить незвичайні речі.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Стародавні майя збудували сотні пірамід на території сучасної Мексики та деяких інших країн Центральної Америки. В основному ці піраміди були побудовані в період із 1000 по 1500 роки нашої ери. Ці споруди мали різний функціонал, а також усередину цих пірамід майя вміщували різноманітні артефакти, повідомляє Live Science.
Під час досліджень пірамід майя вчені виявили, що ці піраміди використовувалися як місце для релігійних ритуалів, а також були місцем для поховання правителів та інших знатних осіб. Усередині пірамід можна знайти безліч артефактів, які розповідають про життя майя, а також скарби.
Але найцікавіше, що піраміди іноді приховують інший об'єкт — піраміду менших розмірів. Наприклад, це стосується піраміди Кукулькана, яка розташована серед руїн стародавнього міста майя — Чичен-Іца, що на півострові Юкатан на території сучасної Мексики.
"Ми вважаємо, коли майя прибували на раніше обжите, але занедбане місце, вони не руйнували старі споруди. Часто майя будували нові споруди поверх старих, особливо це стосується пірамід", — каже Андрес Техеро-Андраде з Національного автономного університету Мексики.
"Будівництво нових пірамід поверх тих, що вже існують, є звичайною практикою для майя до приходу сюди іспанців. Деякі будівлі в поселеннях, які майя займали тривалий час, мають саме таку структуру", — каже Деніс Лоренія Арготе Еспіно з Мексиканського національного інституту антропології та історії.
За словами вчених, не лише незвичайною конструкцією відомі деякі піраміди майя. Тоді як деякі з них були храмами, де проводили релігійні ритуали, інші піраміди майя використовували як гробниці для своїх правителів і представників еліти.
Часто в таких гробницях учені знаходили різноманітні скарби. Але особливо виділялися вироби з нефриту, який любили використовувати майя. Наприклад, із нефриту робили прикраси та навіть похоронні маски. Одним із найвідоміших виробів із нефриту є кам'яний трон у вигляді ягуара, який був інкрустований саме нефритом. Цей трон виявили археологи в піраміді Кукулькана.
"Для майя нефрит мав велике значення. Це був не просто дорогоцінний і гарний мінерал, він був важливим символом для майя. Його асоціювали із самим життям і владою. Нефрит часто використовували в похоронних обрядах, а також під час проведення ритуальних церемоній спілкування з богами", — каже Карл Таубе з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.
Серед артефактів, які знаходять учені в пірамідах майя, також бувають справді дивовижні речі. Наприклад, як уже писав Фокус, археологи знайшли в піраміді майя, яка розташована в місті Сан-Бартоло, Гватемала, фрагмент, можливо, найбільш раннього з будь-коли знайдених календарів майя, якому понад 2200 років.
А на сходах піраміди майя, що розташована в археологічному городищі Копан, Гондурас, учені виявили величезний напис, що містить понад 2 тисячі символів писемності майя. У ньому розповідається історія правителів однієї з країн стародавніх майя.
Також Фокус писав про те, що стародавні майя боролися з карієсом за допомогою дорогоцінного каміння.