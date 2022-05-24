Посмішка на мільйон. Стародавні майя боролися з карієсом за допомогою дорогоцінного каміння (фото)

Яскраві стоматологічні аксесуари носили не лише представники еліти, щоб продемонструвати своє багатство чи соціальний статус.

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Люди стародавньої культури майя володіли одними з найхимерніших усмішок в історії людства, часто прикрашаючи свої зуби яскравими та дорогоцінними каменями та рідкісними металами, від вулканічного обсидіану та яскраво-зеленого нефриту до сяючого золота, пише IFLS.

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У процесі свого нового дослідження вчені вивчили цю інтригуючу практику і дійшли висновку, що це могло бути не лише естетичним вибором чи демонстрацією багатства. Потужний герметик, що використовується для кріплення дорогоцінного каміння до зубів, міг також знизити ризик інфекцій порожнини рота та покращити здоров'я зубів.

Вчені вивчили 8 зубів I тисячоліття н.е., знайдених на території сучасних Гондурасу, Гватемали та Белізу, щоб дізнатися більше про матеріал, який використовувався для "приклеювання" вкладок для пломбування порожнини зуба.

[ + – ] Зуби датуються класичним періодом майя (приблизно з 250 по 900 рік н.е.), і до них ще щільно прикріплені вставки

Зуби датуються класичним періодом майя (приблизно з 250 по 900 рік н.е.), і до них ще щільно прикріплені вставки. Крім цієї міцності, також схоже, що герметик містив органічні сполуки, які мали деяку антисептичну дію.

"Використання обраних рослинних смол або ефірних олій у зубних пломбах цілком могло б забезпечити антибактеріальну, протигрибкову та протизапальну активність, необхідну для успішного лікування і, таким чином, продовжити термін служби вкладок у роті", — зазначили експерти.

Герметик складався приблизно зі 150 органічних молекул, які зазвичай містяться у рослинних смолах. Наприклад, однією з таких сполук є склареолід, натуральний продукт, отриманий з шавлії, який має антибактеріальні властивості.

[ + – ] Ці стоматологічні аксесуари носили не лише представники багатої еліти.

Ще один засіб — камфора, воскоподібна тверда речовина, яку можна застосовувати як ліки місцевої дії для лікування укусів комах та подразнення шкіри. Навіть сьогодні камфору можна знайти у різних лосьйонах для догляду за шкірою та засобах для ванн завдяки її заспокійливим властивостям.

Цікаво, що помітні стоматологічні аксесуари носили не тільки представники еліти, щоб продемонструвати своє багатство або соціальний статус.

У гробницях, де було знайдено два тіла з прикрашеними зубами, не було жодних багатих дарів. Це свідчить, що вони не мали високого соціального статусу. Інших 5 людей також знайшли в простих похованнях.

Нагадаємо, що раніше вчені згрішили інше не менш цікаве відкриття. Так у Мексиці знайшли потужне 800-річне житло ацтеків. У самій споруді знаходилося кілька поховань з підношеннями, включаючи прядильні інструменти та курильниці для пахощів.