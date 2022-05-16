У Мексиці виявили масивне 800-річне житло ацтеків

У самій споруді археологи знайшли дві похоронні посудини з рештками немовлят, а також кілька поховань із підношеннями.

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Будівельники припускали, що це буде рутинна робота в центрі Мехіко. Вони вже були готові розпочати проєкт модернізації електричної підстанції, коли натрапили на щось, чого ніхто не очікував, пише Smithsonian Magazine.

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На території будівництва були знайдені залишки житла майже 800-річної давності — періоду часу, коли імперія ацтеків правила більшою частиною північної Мезоамерики.

Хоча експерти не встановили точну дату споруди, за їхніми оцінками, вона була вперше використана вже в пізній післякласичній ері, приблизно з 1200 до 1521 н.е.

Саме розташування будинку унікальне, оскільки воно межує з двома районами неподалік Теночтітлана, який став столицею ацтеків близько 1325 року н.е. За сучасними мірками, резиденція неймовірно велика. Залишки споруди сягають більш ніж 400 м².

Знахідки вчених показують, що цей район був не лише важливим місцем для життя, а й для роботи, під час якої будувалася система чинамп, типова для того часу. Ця сільськогосподарська система ацтеків ґрунтувалася на плавучих острівцях.

Пірс із дерев'яними балками, що простягаються на 40 м, і з'єднані канали, знайдені на цьому місці, демонструють те, як це місце функціонувало.

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Навіть сьогодні деякі мешканці Мехіко все ще використовують цей метод ведення сільського господарства. Тактика, яка надавала ацтекам родючі землі з водно-болотних угідь, тепер використовується фермерами.

Під товстими глинобитними підлогами будинку дослідники також виявили деякі артефакти. Археологи знайшли там дві похоронні судини з рештками немовлят, а також кілька поховань із підношеннями, у тому числі курильницями для пахощів і прядильними інструментами.

У цьому ж приміщенні вони виявили кам'яну скульптуру чоловіка в пов'язці на стегнах висотою майже 1 м. Цей, швидше за все, незакінчений артефакт (його тіло не вкрите поліруванням), може пролити світло на більш пізню історію житла.

За даними археологів, після іспанської окупації будинок використовувався повторно вже в сучаснішому світі. Дані свідчать про те, що в XVI та XVII століттях він міг стати майстернею з виготовлення кераміки та сідел.

Експерти також виявили залишки плиткової підлоги у ванних кімнатах і дренажній системі, що дозволяє припустити, що в XIX столітті представники еліти переобладнали це місце під громадські лазні.

Нагадаємо, що в січні цього року в мексиканському місті Теотіуакан археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. У піраміді ацтеків вони виявили скарбницю. У ній було безліч артефактів, включаючи зуби крокодила, скульптури ягуара, кристали у формі очей і навіть букети квітів.