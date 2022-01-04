Від кристалів у формі очей до зубів крокодила: у піраміді ацтеків знайшли скарбницю (фото)
Серед безлічі артефактів дослідники знайшли два стародавні горщики, скульптури ягуарів, букети квітів, що ідеально збереглися, та інше.
По всій Мексиці приховано безліч стародавніх реліквій ацтеків — однієї з найрозвиненіших цивілізацій Землі. Саме тут знаходиться місто Теотіуакан, великий археологічний комплекс, розташований на північний схід від столиці Мехіко. У процесі нещодавнього дослідження в одній із гробниць міста було знайдено багату скарбницю ацтеків, пише Express.
Храм Кецалькоатля, Піраміда Місяця та Піраміда Сонця, усі ці величні будівлі сповнені різних стародавніх реліквій, що дають уявлення про життя стародавньої цивілізації.
Храм Кецалькоатля, також відомий як Піраміда пернатого змія Кукулькана, пропонує особливо чудові знахідки. У 2003 році дослідники почали копати глибоко всередині храму, натрапивши на складну систему тунелів. З того часу археологи шукали нові тунелі, а дослідник Серхіо Гомес помітив ще один отвір, пробурений у ґрунті.
Гомесу та його команді довелося видалити 1 000 т ґрунту, який давні ацтеки помістили туди, щоб запечатати отвір.
"Незважаючи на те, що нам довелося докласти чимало зусиль, воно того вартувало, бо під уламками ми знайшли скарбницю з давніми артефактами", — розповіли археологи.
Серед безлічі артефактів дослідники знайшли стародавній меч, людські рештки та два стародавні горщики, до яких не торкалися щонайменше 1800-2000 років. Але що вразило вчених найбільше, то це кількість і якість цих знахідок.
Загалом Гомес і його команда знайшли понад 100 000 різних об'єктів уздовж тунелю. Він також зазначив, що ці об'єкти були досить незвичайними і деякі з них ніколи не були помічені раніше в жодних археологічних розкопках.
Деякі зі знайдених предметів також враховували зуби крокодила із зеленого каменю, кристали у формі очей і скульптури ягуарів. Що цікаво, тунель був спеціально спроєктований не тільки, щоб приховати артефакти, але й справляти враження. Його стіни та підлога були покриті піритом — мінералом, також відомим як "золото дурня".
Коли світло падало на пірит, стіни "загорялися" вогнями, імітуючи нічне небо. Вважається, що це приміщення використовувалося понад два століття.
У якийсь момент у місті Теотіуакан проживало до 200 000 осіб, які переважно жили в багатоквартирних кам'яницях, розписаних барвистими фресками. У тунелі проводилися церемонії дарування богам підземного світу чи головному божеству міста — богу бурі.
Декілька букетів квітів, що використовувалися під час церемоній, були серед безлічі предметів, знайдених під пірамідою. Це відкриття особливо здивувало археологів, оскільки букети чудово збереглися та були в ідеальному стані.
"Нам вдалося розглянути листя, яке дозволить біологам визначити, які квіти використовувалися для цього ритуалу. Більше того, ми навіть знайшли мотузки, якими вони були пов'язані", — підсумували дослідники.
Якщо вчені визначать тип квітів, вони зможуть дізнатися, в яку пору року проводили ритуал.
У грудні 2021 року археологи зробили в Мексиці інше не менш цікаве відкриття — таємний вівтар ацтеків, що знаходився на глибині 4 м. Знайдені у святилищі артефакти враховують музичні інструменти, посуд із людським попелом, курильниці для пахощів, а також тарілки.
А в січні дослідники знайшли ацтекське місто Текоаке, чиї мешканці захопили та з'їли майже 500 полонених іспанців. Щоб помститися стародавнім поселенцям, армія конкістадора Ернана Кортеса знищила мешканців, вирізавши все місто, враховуючи жінок і дітей.