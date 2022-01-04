Від кристалів у формі очей до зубів крокодила: у піраміді ацтеків знайшли скарбницю (фото)

Серед безлічі артефактів дослідники знайшли два стародавні горщики, скульптури ягуарів, букети квітів, що ідеально збереглися, та інше.

По всій Мексиці приховано безліч стародавніх реліквій ацтеків — однієї з найрозвиненіших цивілізацій Землі. Саме тут знаходиться місто Теотіуакан, великий археологічний комплекс, розташований на північний схід від столиці Мехіко. У процесі нещодавнього дослідження в одній із гробниць міста було знайдено багату скарбницю ацтеків, пише Express.

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Храм Кецалькоатля, Піраміда Місяця та Піраміда Сонця, усі ці величні будівлі сповнені різних стародавніх реліквій, що дають уявлення про життя стародавньої цивілізації.

[ + – ] Стародавній меч

Храм Кецалькоатля, також відомий як Піраміда пернатого змія Кукулькана, пропонує особливо чудові знахідки. У 2003 році дослідники почали копати глибоко всередині храму, натрапивши на складну систему тунелів. З того часу археологи шукали нові тунелі, а дослідник Серхіо Гомес помітив ще один отвір, пробурений у ґрунті.

Гомесу та його команді довелося видалити 1 000 т ґрунту, який давні ацтеки помістили туди, щоб запечатати отвір.

[ + – ] Храм Кецалькоатля

"Незважаючи на те, що нам довелося докласти чимало зусиль, воно того вартувало, бо під уламками ми знайшли скарбницю з давніми артефактами", — розповіли археологи.

Серед безлічі артефактів дослідники знайшли стародавній меч, людські рештки та два стародавні горщики, до яких не торкалися щонайменше 1800-2000 років. Але що вразило вчених найбільше, то це кількість і якість цих знахідок.

[ + – ] Тунель, знайдений Серхіо Гомесом

Загалом Гомес і його команда знайшли понад 100 000 різних об'єктів уздовж тунелю. Він також зазначив, що ці об'єкти були досить незвичайними і деякі з них ніколи не були помічені раніше в жодних археологічних розкопках.

Деякі зі знайдених предметів також враховували зуби крокодила із зеленого каменю, кристали у формі очей і скульптури ягуарів. Що цікаво, тунель був спеціально спроєктований не тільки, щоб приховати артефакти, але й справляти враження. Його стіни та підлога були покриті піритом — мінералом, також відомим як "золото дурня".

[ + – ] Ілюстрація того, як тунель виглядає всередині споруди

Коли світло падало на пірит, стіни "загорялися" вогнями, імітуючи нічне небо. Вважається, що це приміщення використовувалося понад два століття.

У якийсь момент у місті Теотіуакан проживало до 200 000 осіб, які переважно жили в багатоквартирних кам'яницях, розписаних барвистими фресками. У тунелі проводилися церемонії дарування богам підземного світу чи головному божеству міста — богу бурі.

[ + – ] Один зі знайдених горщиків, до яких не торкалися щонайменше 1800-2000 років

Декілька букетів квітів, що використовувалися під час церемоній, були серед безлічі предметів, знайдених під пірамідою. Це відкриття особливо здивувало археологів, оскільки букети чудово збереглися та були в ідеальному стані.

"Нам вдалося розглянути листя, яке дозволить біологам визначити, які квіти використовувалися для цього ритуалу. Більше того, ми навіть знайшли мотузки, якими вони були пов'язані", — підсумували дослідники.

[ + – ] Людські рештки

Якщо вчені визначать тип квітів, вони зможуть дізнатися, в яку пору року проводили ритуал.

У грудні 2021 року археологи зробили в Мексиці інше не менш цікаве відкриття — таємний вівтар ацтеків, що знаходився на глибині 4 м. Знайдені у святилищі артефакти враховують музичні інструменти, посуд із людським попелом, курильниці для пахощів, а також тарілки.

А в січні дослідники знайшли ацтекське місто Текоаке, чиї мешканці захопили та з'їли майже 500 полонених іспанців. Щоб помститися стародавнім поселенцям, армія конкістадора Ернана Кортеса знищила мешканців, вирізавши все місто, враховуючи жінок і дітей.