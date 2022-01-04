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От кристаллов в форме глаз до зубов крокодила: в пирамиде ацтеков нашли сокровищницу (фото)

Юлия Чайка
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пирамида, Мексика, фото
Пирамида пернатого змея Кукулькана

Среди множества артефактов исследователи нашли два древних горшка, скульптуры ягуаров, идеально сохранившиеся букеты цветов и другое.

По всей Мексике скрыто множество древних реликвий ацтеков — одной из самых развитых цивилизаций на Земле. Именно здесь находится город Теотиуакан, обширный археологический комплекс, расположенный к северо-востоку от столицы страны Мехико. В ходе недавнего исследования в одной из гробниц города была найдена богатая сокровищница ацтеков, пишет Express.

Храм Кецалькоатля, Пирамида Луны и Пирамида Солнца, все эти величественные строения полны разных древних реликвий, дающих представление о жизни древней цивилизации.

меч, храм, фото
Древний меч

Храм Кецалькоатля, также известный как Пирамида пернатого змея Кукулькана, предлагает особенно потрясающие находки. В 2003 году исследователи начали копать глубоко внутри храма, наткнувшись на сложную систему туннелей. С тех пор археологи искали новые туннели, а исследователь Серхио Гомес обнаружил еще одно отверстие, пробуренное в почве.

Гомесу и его команде пришлось удалить 1000 т грунта, который древние ацтеки поместили туда, чтобы запечатать отверстие.

храм Кецалькоатля, фигурки, снимок
Храм Кецалькоатля

"Несмотря на то, что нам пришлось приложить немало усилий, оно того стоило, так как под обломками мы нашел сокровищницу с древними артефактами", — рассказали археологи.

Среди множества артефактов исследователи обнаружили древний меч, человеческие останки и два древних горшка, к которым не прикасались по меньшей мере 1800-2000 лет. Но что поразило ученых больше всего, так это количество и качество этих находок.

туннель, ведро, инструменты, изображение
Туннель, обнаруженный Серхио Гомесом

В общей сложности Гомес и его команда обнаружили более 100 000 различных объектов вдоль туннеля. Он также отметил, что эти объекты были довольно необычными и некоторые из них никогда не были замечены ранее ни в одних археологических раскопках.

Некоторые из найденных предметов также включали зубы крокодила из зеленого камня, кристаллы в форме глаз и скульптуры ягуаров. Что примечательно, туннель был специально спроектирован не только, чтобы скрыть артефакты, но и чтобы производить впечатление. Его стены и пол были покрыты пиритом — минералом, также известным как "золото дурака".

тунель, пирамида, фото
Иллюстрация того, как туннель выглядит внутри сооружения

Когда свет падал на пирит, стены "загорались" огнями, имитируя ночное небо. Считается, что это помещение использовалось более двух столетий.

В какой-то момент в городе Теотиуакан проживало до 200 000 человек, которые в основном обитали в многоквартирных каменных домах, расписанных красочными фресками. В туннеле проводились церемонии подношения даров богам подземного мира или главному божеству города — богу бури.

горшок, песок, рука, человек, изображение
Один из найденных горшков, к которым не прикасались по меньшей мере 1800-2000 лет

Несколько букетов цветов, использовавшихся во время церемоний, были среди множества предметов, найденных под пирамидой. Это открытие особенно удивило археологов, так как букеты прекрасно сохранились и были в идеальном состоянии.

"Нам удалось рассмотреть листья, которые позволят биологам определить, какие цветы использовались для этого ритуала. Более того, мы даже нашли веревки, которыми они были связаны", — заключили исследователи.

останки человека, раскопки, фото
Человеческие останки

Если ученые определят тип цветов, они смогут узнать, в какое время года проводили ритуал.

В декабре 2021 года археологи совершили в Мексике другое не менее интересное открытие — тайный алтарь ацтеков, который находился на глубине 4 м. Найденные в святилище артефакты включают музыкальные инструменты, сосуд с человеческим пеплом, курильницы для благовоний, а также тарелки.

А в январе исследователи нашли ацтекский город Текоаке, чьи жители захватили и съели около 500 пленных испанцев. Чтобы отомстить древним поселенцам, армия конкистадора Эрнана Кортеса уничтожила жителей, вырезав весь город, включая женщин и детей.