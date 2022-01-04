От кристаллов в форме глаз до зубов крокодила: в пирамиде ацтеков нашли сокровищницу (фото)

Среди множества артефактов исследователи нашли два древних горшка, скульптуры ягуаров, идеально сохранившиеся букеты цветов и другое.

По всей Мексике скрыто множество древних реликвий ацтеков — одной из самых развитых цивилизаций на Земле. Именно здесь находится город Теотиуакан, обширный археологический комплекс, расположенный к северо-востоку от столицы страны Мехико. В ходе недавнего исследования в одной из гробниц города была найдена богатая сокровищница ацтеков, пишет Express.

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Храм Кецалькоатля, Пирамида Луны и Пирамида Солнца, все эти величественные строения полны разных древних реликвий, дающих представление о жизни древней цивилизации.

[ + – ] Древний меч

Храм Кецалькоатля, также известный как Пирамида пернатого змея Кукулькана, предлагает особенно потрясающие находки. В 2003 году исследователи начали копать глубоко внутри храма, наткнувшись на сложную систему туннелей. С тех пор археологи искали новые туннели, а исследователь Серхио Гомес обнаружил еще одно отверстие, пробуренное в почве.

Гомесу и его команде пришлось удалить 1000 т грунта, который древние ацтеки поместили туда, чтобы запечатать отверстие.

[ + – ] Храм Кецалькоатля

"Несмотря на то, что нам пришлось приложить немало усилий, оно того стоило, так как под обломками мы нашел сокровищницу с древними артефактами", — рассказали археологи.

Среди множества артефактов исследователи обнаружили древний меч, человеческие останки и два древних горшка, к которым не прикасались по меньшей мере 1800-2000 лет. Но что поразило ученых больше всего, так это количество и качество этих находок.

[ + – ] Туннель, обнаруженный Серхио Гомесом

В общей сложности Гомес и его команда обнаружили более 100 000 различных объектов вдоль туннеля. Он также отметил, что эти объекты были довольно необычными и некоторые из них никогда не были замечены ранее ни в одних археологических раскопках.

Некоторые из найденных предметов также включали зубы крокодила из зеленого камня, кристаллы в форме глаз и скульптуры ягуаров. Что примечательно, туннель был специально спроектирован не только, чтобы скрыть артефакты, но и чтобы производить впечатление. Его стены и пол были покрыты пиритом — минералом, также известным как "золото дурака".

[ + – ] Иллюстрация того, как туннель выглядит внутри сооружения

Когда свет падал на пирит, стены "загорались" огнями, имитируя ночное небо. Считается, что это помещение использовалось более двух столетий.

В какой-то момент в городе Теотиуакан проживало до 200 000 человек, которые в основном обитали в многоквартирных каменных домах, расписанных красочными фресками. В туннеле проводились церемонии подношения даров богам подземного мира или главному божеству города — богу бури.

[ + – ] Один из найденных горшков, к которым не прикасались по меньшей мере 1800-2000 лет

Несколько букетов цветов, использовавшихся во время церемоний, были среди множества предметов, найденных под пирамидой. Это открытие особенно удивило археологов, так как букеты прекрасно сохранились и были в идеальном состоянии.

"Нам удалось рассмотреть листья, которые позволят биологам определить, какие цветы использовались для этого ритуала. Более того, мы даже нашли веревки, которыми они были связаны", — заключили исследователи.

[ + – ] Человеческие останки

Если ученые определят тип цветов, они смогут узнать, в какое время года проводили ритуал.

В декабре 2021 года археологи совершили в Мексике другое не менее интересное открытие — тайный алтарь ацтеков, который находился на глубине 4 м. Найденные в святилище артефакты включают музыкальные инструменты, сосуд с человеческим пеплом, курильницы для благовоний, а также тарелки.

А в январе исследователи нашли ацтекский город Текоаке, чьи жители захватили и съели около 500 пленных испанцев. Чтобы отомстить древним поселенцам, армия конкистадора Эрнана Кортеса уничтожила жителей, вырезав весь город, включая женщин и детей.