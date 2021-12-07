В Мексике археологи раскопали тайный алтарь ацтеков: его нашли на глубине 4 метров (фото)
Среди обнаруженных находок были тарелки, сосуд с человеческим пеплом, курильницы для благовоний, а также музыкальные инструменты.
Во время раскопок на руинах столицы ацтеков Теночтитлана команда ученых из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружила ацтекский алтарь XVI века, заполненный священными артефактами, пишет Mexico News Daily.
Археологи считают, что ацтеки использовали алтарь для того, чтобы проводить ритуалы в честь начала и окончания жизненного цикла. Среди содержимого этого сакрального сооружения были найдены тарелки, шаровидный сосуд, наполненный человеческим пеплом, стаканы для пульке (традиционный напиток Латинской Америки), чаши и 13 курильниц для благовоний, каждая из которых почти метровой высоты.
"Алтарь обнаружили на глубине 4 м под поверхностью земли. Для того, чтобы защитить его от посторонних глаз, его специально покрыли несколькими слоями самана (кирпич-сырец из глины с примесью навоза)", — рассказала руководитель раскопок археолог Мара Абигаил Бесерра Амезкуа.
Подземный алтарь ацтеков представлял собой комнату, примыкающую к внутреннему дворику, и коридор, соединенный с еще пятью камерами, стены и пол которых были покрыты штукатуркой. В центре одной из комнат находилась яма для костра размером 4 на 3 м, которая использовалась как кухня.
Команда также нашла остатки музыкальных инструментов, сделанных из костей животных. Это говорит о том, что здесь проводились многочисленные ритуалы. По словам Бесерра, 13 курильниц для благовоний были помещены в алтарь, чтобы представить 20 периодов по 13 дней в 260-дневном календаре мексиканцев, известном как тональпоуалли.
После детального исследования ученые пришли к выводу, что ритуальное место использовалось между 1521 и 1610 гг. н.э. Это позволило исследователям понять, что алтарь ацтеков относится к периоду после того, как Теночтитлан (ацтекский город-государство) был завоеван испанскими конкистадорами.
Теночтитлан играл крайне важную роль в жизни ацтеков. С его помощью заключались прочные кровные и торговые союзы с окружающими государствами Тескоко и Тлакопан. А с течением времени он и вовсе стал доминирующей силой во всей центральной Мексике.
Открытие ацтекского алтаря и сосуда с человеческими останками прекрасно демонстрирует то, что даже в зарождающейся испанской культуре, все еще были "религиозные мятежники", которые следовали старым обычаям.