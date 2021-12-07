У Мексиці археологи розкопали таємний вівтар ацтеків: його знайшли на глибині 4 метри (фото)

Серед виявлених знахідок були тарілки, посудина з людським попелом, курильниці для пахощів, а також музичні інструменти.

Під час розкопок на руїнах столиці ацтеків Теночтітлана команда вчених із Національного інституту антропології й історії (INAH) виявила ацтекський вівтар XVI століття, заповнений священними артефактами, пише Mexico News Daily.

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Археологи вважають, що ацтеки використовували вівтар для того, щоб проводити ритуали на честь початку та закінчення життєвого циклу. Серед вмісту цієї сакральної споруди були знайдені тарілки, куляста посудина, наповнена людським попелом, склянки на пульке (традиційний напій Латинської Америки), чаші та 13 курильниць для пахощів, кожна з яких майже метрової висоти.

[ + – ] Археологиня Мара Абігаїл Бесерра Амезкуа з артефактами, знайденими у вівтарі

"Вівтар виявили на глибині 4 м під поверхнею землі. Для того, щоб захистити його від сторонніх очей, його спеціально покрили кількома шарами саману (цегла-сирець із глини з домішкою гною)", — розповіла керівниця розкопок археологиня Мара Абігаїл Бесерра Амезкуа.

[ + – ] Чаша для пульке

Підземний вівтар ацтеків був кімнатою, що примикає до внутрішнього дворика, і коридор, з'єднаний із ще п'ятьма камерами, стіни та підлога яких були покриті штукатуркою. У центрі однієї з кімнат була яма для багаття розміром 4 на 3 м, яка використовувалася як кухня.

Команда також знайшла залишки музичних інструментів, виготовлених із кісток тварин. Це свідчить, що тут проводилися численні ритуали. За словами Бесерра, 13 курильниць для пахощів були поміщені у вівтар, щоб представити 20 періодів по 13 днів у 260-денному календарі мексиканців, відомому як тональповаллі.

[ + – ] Куляста посудина, наповнена людським попелом, і тарілки

Після детального дослідження вчені дійшли висновку, що ритуальне місце використовувалося між 1521 та 1610 роками н.е. Це дозволило дослідникам зрозуміти, що вівтар ацтеків належить до періоду після того, як Теночтітлан (ацтекське місто-держава) був завойований іспанськими конкістадорами.

Теночтітлан грав дуже важливу роль життя ацтеків. Із його допомогою закріпляли міцні кровні та торговельні спілки з навколишніми державами Тескоко та Тлакопан. А з часом він узагалі став домінуючою силою в усій центральній Мексиці.

[ + – ] Знайдена у вівтарі тарілка

Відкриття ацтекського вівтаря та посудини з людськими рештками чудово демонструє те, що навіть у іспанській культурі, що зароджувалася, все ще були "релігійні заколотники", які слідували старим звичаям.