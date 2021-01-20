В Мексике раскопали ацтекский город, чьи жители съели около 500 пленных испанцев

В отместку армия конкистадора Эрнана Кортеса вырезала весь город, включая детей и женщин.

В Мексике испанские конкистадоры зарезали не менее дюжины женщин и детей в ацтекском городе, где жители до этого, принесли в жертву и съели отряд испанцев. Об этом сообщает The Guardian.

Национальный институт антропологии и истории Мексики опубликовал результаты многолетних раскопок в городе Текоаке, что на языке ацтеков означает "место, где они их съели".

Жители Текоаке, также известного как Зультепек, в 1520 году захватили конвой из примерно 15 испанских мужчин, 50 женщин, 10 детей и 45 пехотинцев. Среди пленных были также кубинцы африканского и коренного происхождения, и около 350 союзников из коренных народов.

Услышав о случившемся, конкистадор Эрнан Кортес приказал лейтенанту своей армии Гонсало де Сандовалю, разрушить город в начале 1521 года, чтобы отомстить ацтекам.

По словам археолога Энрике Мартинес Варгаса, раскопки позволяют предположить, что жители Текоаке знали, что надвигается ответная атака, и бросили кости испанцев, а также другие улики в неглубокие колодцы.

Горожане также пытались построить примитивные оборонительные сооружения вдоль главной магистрали поселения, но ни одна из них не сработала.

"Некоторым воинам, которые остались в городе, удалось бежать, но женщины и дети остались, став главными жертвами. Мы обнаружили доказательства на 120-метровом участке главной дороги, где были найдены скелеты дюжины женщин, который защищали около 10 детей в возрасте от 5 до 6 лет", – говорится в заявлении археологов.

Во время раскопок кости детей были найдены рядом с останками взрослых женщин. Некоторые женские черепа или кости рук были обращены в сторону детей.

"Размещение захоронений предполагает, что эти люди бежали, были убиты и похоронены в спешке. Женщины и дети, которые укрывались в домах, были изувечены, на что указывают изрубленные кости. Храмы были сожжены, а статуи обезглавлены", – отмечают археологи.

Но жестокость демонстрировалась с обеих сторон в Текоаке. Жители города подвешивали отрубленные головы испанских женщин и мужчин. Анализ костей показал, что некоторые женщины были беременны. Другое жертвенное приношение включало тело одной женщины, разрубленное пополам рядом с останками расчлененного ребенка в возрасте 3 или 4 лет.

Один испанский мужчина был расчленен и сожжен, чтобы удовлетворить ацтекских богов. По словам экспертов, члены захваченной колонны содержались в камерах без дверей, где их кормили в течение шести месяцев.

Постепенно город приносил в жертву своих пленников, питаясь захваченными лошадьми, мужчинами и женщинами. Ацтеки не трогали свиней, раскопки показали, что животных просто убивали и оставляли несъеденными.

В это же время, скелеты захваченных в плен европейцев были разорваны на части и имели порезы, указывающие на то, что мясо было удалено с костей.