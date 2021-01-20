У Мексиці розкопали ацтекське місто, жителі якого з'їли майже 500 полонених іспанців

Армія конкістадора Ернана Кортеса вирізала все місто, зокрема дітей та жінок, щоб помститися.

У Мексиці іспанські конкістадори зарізали не менше дюжини жінок і дітей в ацтекському місті, де жителі раніше принесли в жертву і зʼїли загін іспанців. Про це повідомляє The Guardian.

Національний інститут антропології та історії Мексики опублікував результати багаторічних розкопок у місті Текоак, що мовою ацтеків означає "місце, де вони їх зʼїли".

Жителі Текоака, також відомого як Зультепек, в 1520 році захопили конвой з приблизно 15 іспанських чоловіків, 50 жінок, 10 дітей і 45 піхотинців. Серед полонених були також кубинці африканського й корінного походження, і близько 350 союзників з корінних народів.

Почувши про те, що трапилося, конкістадор Ернан Кортес наказав лейтенанту своєї армії Гонсало де Сандоваль, зруйнувати місто на початку 1521 року, щоб помститися ацтекам.

За словами археолога Енріке Мартінеса Варгаса, розкопки дозволяють припустити, що жителі Текоака знали, що насувається атака у відповідь, і кинули кістки іспанців, а також інші докази в неглибокі криниці.

Городяни також намагалися побудувати примітивні оборонні споруди уздовж головної магістралі поселення, але жодна з них не спрацювала.

"Деяким воїнам, які залишилися в місті, вдалося втекти, але жінки і діти залишилися, ставши головними жертвами. Ми виявили докази на 120-метровій ділянці головної дороги, де були знайдені скелети дюжини жінок, які захищали майже 10 дітей віком від 5 до 6 років", — йдеться в заяві археологів.

Під час розкопок кістки дітей були знайдені поруч з останками дорослих жінок. Деякі жіночі черепи або кістки рук лежали повернутими до дітей.

"Розміщення поховань передбачає, що ці люди бігли, були вбиті й поховані поспіхом. Жінки і діти, які ховалися в будинках, були понівечені, на що вказують порубані кістки. Храми були спалені, а статуї обезголовлені", — відзначають археологи.

Але жорстокість демонструвалася з обох боків уі Текоак. Жителі міста підвішували відрубані голови іспанських жінок і чоловіків. Аналіз кісток показав, що деякі жінки були вагітні. Інша жертовне приношення — тіло однієї жінки, розрубане навпіл поруч із залишками розчленованої дитини віком 3 або 4 роки.

Один іспанська чоловік був розчленований і спалений, щоб задовольнити ацтекських богів. За словами експертів, членів захопленої колони поміщали в камери без дверей, де їх годували протягом шести місяців.

Поступово місто приносило в жертву своїх бранців, харчуючись захопленими кіньми, чоловіками і жінками. Ацтеки не чіпали свиней, розкопки показали, що тварин просто вбивали і залишали незʼїденими.

Водночас, скелети захоплених у полон європейців були розірвані на частини і мали порізи, які вказують на те, що мʼясо забрали з кісток.