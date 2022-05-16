В Мексике обнаружили массивное 800-летнее жилище ацтеков

В самом сооружение археологи нашли два погребальных сосуда с останками младенцев, а также несколько захоронений с подношениями.

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Строители предполагали, что это будет рутинная работа в центре Мехико. Они уже были готовы начать проект по модернизации электрической подстанции, когда наткнулись на что-то, чего никто не ожидал, пишет Smithsonian Magazine.

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На территории стройки были найдены остатки жилища почти 800-летней давности — период времени, когда империя ацтеков правила большей частью северной Мезоамерики.

Хотя эксперты не установили точную дату сооружения, по их оценкам, оно было впервые использовано уже в поздней послеклассической эре, примерно с 1200 по 1521 год н.э.

Само расположение дома уникально, так как оно граничит с двумя районами недалеко от Теночтитлана, который стал столицей ацтеков около 1325 года н.э. По современным меркам резиденция невероятно большая. Останки сооружения простираются на более чем 400 м².

Находки ученых показывают, что этот район был не только важным местом для жизни, но и для работы, в ходе которой строилась система чинамп, типичная для того времени. Эта сельскохозяйственная система ацтеков основывалась на плавучих островках.

Пирс с деревянными балками, которые простираются на 40 м, и соединенные каналы, найденные на этом месте, демонстрируют то, как это место функционировало.

[ + – ] Ацтеки - индейский народ в центральной Мексике.

Даже сегодня некоторые жители Мехико все еще используют этот метод ведения сельского хозяйства. Тактика, которая предоставляла ацтекам плодородные земли из водно-болотных угодий, теперь используется фермерами.

Под толстыми глинобитными полами дома исследователи также обнаружили некоторые артефакты. Археологи нашли там два погребальных сосуда с останками младенцев, а также несколько захоронений с подношениями, в том числе курильницами для благовоний и прядильными инструментами.

В этом же помещении они обнаружили каменную скульптуру мужчины в набедренной повязке высотой почти 1 м. Этот, скорее всего, незаконченный артефакт (его тело не покрыто полировкой), может пролить свет на более позднюю историю жилища.

Согласно данным археологов, после испанской оккупации дом использовался повторно уже в более современном мире. Данные свидетельствуют о том, что в XVI и XVII веках он мог стать мастерской по изготовлению керамики и седел.

Эксперты также обнаружили остатки плиточных полов в ванных комнатах и ​​дренажной системы, что позволяет предположить, что в XIX веке представители элиты переоборудовали это место под общественные бани.

Напомним, что в январе этого года в мексиканском городе Теотиуакан археологи совершили другое не менее интересное открытие. В пирамиде ацтеков они обнаружили сокровищницу. В ней находилось множество артефактов, включая зубы крокодила, скульптуры ягуара, кристаллы в форме глаз и даже букеты цветов.