В Мексике обнаружили массивное 800-летнее жилище ацтеков
В самом сооружение археологи нашли два погребальных сосуда с останками младенцев, а также несколько захоронений с подношениями.
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Строители предполагали, что это будет рутинная работа в центре Мехико. Они уже были готовы начать проект по модернизации электрической подстанции, когда наткнулись на что-то, чего никто не ожидал, пишет Smithsonian Magazine.
На территории стройки были найдены остатки жилища почти 800-летней давности — период времени, когда империя ацтеков правила большей частью северной Мезоамерики.
Хотя эксперты не установили точную дату сооружения, по их оценкам, оно было впервые использовано уже в поздней послеклассической эре, примерно с 1200 по 1521 год н.э.
Само расположение дома уникально, так как оно граничит с двумя районами недалеко от Теночтитлана, который стал столицей ацтеков около 1325 года н.э. По современным меркам резиденция невероятно большая. Останки сооружения простираются на более чем 400 м².
Находки ученых показывают, что этот район был не только важным местом для жизни, но и для работы, в ходе которой строилась система чинамп, типичная для того времени. Эта сельскохозяйственная система ацтеков основывалась на плавучих островках.
Пирс с деревянными балками, которые простираются на 40 м, и соединенные каналы, найденные на этом месте, демонстрируют то, как это место функционировало.
Даже сегодня некоторые жители Мехико все еще используют этот метод ведения сельского хозяйства. Тактика, которая предоставляла ацтекам плодородные земли из водно-болотных угодий, теперь используется фермерами.
Под толстыми глинобитными полами дома исследователи также обнаружили некоторые артефакты. Археологи нашли там два погребальных сосуда с останками младенцев, а также несколько захоронений с подношениями, в том числе курильницами для благовоний и прядильными инструментами.
В этом же помещении они обнаружили каменную скульптуру мужчины в набедренной повязке высотой почти 1 м. Этот, скорее всего, незаконченный артефакт (его тело не покрыто полировкой), может пролить свет на более позднюю историю жилища.
Согласно данным археологов, после испанской оккупации дом использовался повторно уже в более современном мире. Данные свидетельствуют о том, что в XVI и XVII веках он мог стать мастерской по изготовлению керамики и седел.
Эксперты также обнаружили остатки плиточных полов в ванных комнатах и дренажной системы, что позволяет предположить, что в XIX веке представители элиты переоборудовали это место под общественные бани.
Напомним, что в январе этого года в мексиканском городе Теотиуакан археологи совершили другое не менее интересное открытие. В пирамиде ацтеков они обнаружили сокровищницу. В ней находилось множество артефактов, включая зубы крокодила, скульптуры ягуара, кристаллы в форме глаз и даже букеты цветов.