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Улыбка на миллион. Древние майя боролись с кариесом при помощи драгоценных камней (фото)

Юлия Чайка
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зубы, пломбы, драгоценные камни, фото

Броские стоматологические аксессуары носили не только представители элиты, чтобы продемонстрировать свое богатство или социальный статус.

Люди древней культуры майя обладали одними из самых причудливых улыбок в истории человечества, часто украшая свои зубы яркими и драгоценными камнями и редкими металлами, от вулканического обсидиана и ярко-зеленого нефрита до сверкающего золота, пишет IFLS.

В ходе своего нового исследования ученые изучили эту интригующую практику и пришли к выводу, что это могло быть не только эстетическим выбором или демонстрацией богатства. Мощный герметик, используемый для крепления драгоценных камней к зубам, мог также снизить риск инфекций полости рта и улучшить здоровье зубов.

Ученые изучили 8 зубов I тысячелетия н.э., найденных на территории современных Гондураса, Гватемалы и Белиза, чтобы узнать больше о материале, который использовался для "приклеивания" вкладок для пломбирования полости зуба.

зубы, драгоценные камни, фото
Зубы датируются классическим периодом майя (примерно с 250 по 900 год н.э.), и к ним все еще плотно прикреплены вставки

Зубы датируются классическим периодом майя (примерно с 250 по 900 год н.э.), и к ним все еще плотно прикреплены вставки. Помимо этой прочности, также похоже, что герметик содержал органические соединения, которые обладали некоторым антисептическим действием.

"Использование выбранных растительных смол или эфирных масел в зубных пломбах вполне могло бы обеспечить антибактериальную, противогрибковую и противовоспалительную активность, необходимую для успешного лечения и, таким образом, продлить срок службы вкладок во рту", — отметили эксперты.

Герметик состоял примерно из 150 органических молекул, которые обычно содержатся в растительных смолах. Например, одним из таких соединений является склареолид, натуральный продукт, полученный из шалфея, который обладает антибактериальными свойствами.

зубы майя, подставка, драгоценные камни, фото
Эти стоматологические аксессуары носили не только представители богатой элиты

Еще одно средство — камфора, воскообразное твердое вещество, которое можно применять как лекарство местного действия для лечения укусов насекомых и раздражения кожи. Даже сегодня камфору можно найти в различных лосьонах для ухода за кожей и средствах для ванн благодаря ее успокаивающим свойствам.

Интересно, что броские стоматологические аксессуары носили не только представители элиты, чтобы продемонстрировать свое богатство или социальный статус..

В гробницах, где были найдены два тела с украшенными зубами, не было никаких богатых подношений. Это говорит о том, что они не имели высокого социального статуса. Другие 5 человек также были найдены в простых погребениях.

Напомним, что ранее ученые согрешили другое не менее интересное открытие. Так в Мексике нашли массивное 800-летнее жилище ацтеков. В самой постройке находились несколько захоронений с подношениями, включая прядильные инструменты и курильницы для благовоний.