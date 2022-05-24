Улыбка на миллион. Древние майя боролись с кариесом при помощи драгоценных камней (фото)
Броские стоматологические аксессуары носили не только представители элиты, чтобы продемонстрировать свое богатство или социальный статус.
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Люди древней культуры майя обладали одними из самых причудливых улыбок в истории человечества, часто украшая свои зубы яркими и драгоценными камнями и редкими металлами, от вулканического обсидиана и ярко-зеленого нефрита до сверкающего золота, пишет IFLS.
В ходе своего нового исследования ученые изучили эту интригующую практику и пришли к выводу, что это могло быть не только эстетическим выбором или демонстрацией богатства. Мощный герметик, используемый для крепления драгоценных камней к зубам, мог также снизить риск инфекций полости рта и улучшить здоровье зубов.
Ученые изучили 8 зубов I тысячелетия н.э., найденных на территории современных Гондураса, Гватемалы и Белиза, чтобы узнать больше о материале, который использовался для "приклеивания" вкладок для пломбирования полости зуба.
Зубы датируются классическим периодом майя (примерно с 250 по 900 год н.э.), и к ним все еще плотно прикреплены вставки. Помимо этой прочности, также похоже, что герметик содержал органические соединения, которые обладали некоторым антисептическим действием.
"Использование выбранных растительных смол или эфирных масел в зубных пломбах вполне могло бы обеспечить антибактериальную, противогрибковую и противовоспалительную активность, необходимую для успешного лечения и, таким образом, продлить срок службы вкладок во рту", — отметили эксперты.
Герметик состоял примерно из 150 органических молекул, которые обычно содержатся в растительных смолах. Например, одним из таких соединений является склареолид, натуральный продукт, полученный из шалфея, который обладает антибактериальными свойствами.
Еще одно средство — камфора, воскообразное твердое вещество, которое можно применять как лекарство местного действия для лечения укусов насекомых и раздражения кожи. Даже сегодня камфору можно найти в различных лосьонах для ухода за кожей и средствах для ванн благодаря ее успокаивающим свойствам.
Интересно, что броские стоматологические аксессуары носили не только представители элиты, чтобы продемонстрировать свое богатство или социальный статус..
В гробницах, где были найдены два тела с украшенными зубами, не было никаких богатых подношений. Это говорит о том, что они не имели высокого социального статуса. Другие 5 человек также были найдены в простых погребениях.
Напомним, что ранее ученые согрешили другое не менее интересное открытие. Так в Мексике нашли массивное 800-летнее жилище ацтеков. В самой постройке находились несколько захоронений с подношениями, включая прядильные инструменты и курильницы для благовоний.