Доведеться переписати історію. Археологи переглянули вік легендарного календаря майя

Дослідники вирішили це зробити після того, як проаналізували нещодавно знайдену фреску віком понад 2220 років.

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У ході свого недавнього дослідження вчені виявили, що календар майя датується більш раннім періодом, ніж вважалося раніше, про що свідчить знайдена фреска віком понад 2220 років, пише IFLS.

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Знахідка вказує на те, що інші аспекти культури майя також виникли принаймні на 150 років раніше, ніж було визнано. Календар майя набув всесвітньої популярності, коли по світу поповзли хибні чутки про те, що він передбачив кінець світу, який мав відбутися у 2012 році. Однак це не применшує його значення, оскільки він є частиною єдиної розшифрованої системи письма, характерної для Північної та Південної Америки.

Розкопки комплексу пірамід Лас Пінтурас свідчать про те, що фреска була створена приблизно в III столітті до н.е. Лас Пінтурас в Сан-Бартоло, Гватемала, включає деякі з найважливіших збережених фресок докласичної культури майя. Найвідоміша частина, на якій зображені аспекти міфології походження майя, датується приблизно 100 роком до н.е.

[ + – ] Найвідоміша частина, на якій зображені аспекти міфології походження майя, датується приблизно 100 роком до н.е.

Самі піраміди були побудовані в 7 етапів, а фундаменти досліджено лише з 2002 року. Там археологи виявили ще давніше мистецтво, яке, ґрунтуючись на радіовуглецевому датуванні й ієрогліфічному стилі, вони датували 300-200 роками до н.е. Серед предметів, намальованих на стінах фундаменту піраміди, була голова оленя з намальованим над нею числом 7.

"Її форма вказує на те, що це запис дати в мезоамериканському 260-денному календарі "7 оленів". Голова перебуває у вихідному положенні, можливо, як частина підпису до супровідної сцени або нині втраченої людської фігури", — пише професор Девід Стюарт із Техаського університету в Остіні.

260-денний календар може мати мало сенсу для звичайних людей, але він використовувався по всій Центральній Америці в давнину та складався з 13 циклів по 20 днів. Календар настільки глибоко укоренився в культурі, що пережив 5 століть колонізації та культурних репресій і досі використовується деякими корінними народами.

Кожен день у циклі мав загальну назву з твариною або предметом, причому пара 7 із оленем ("манік" мовою майя) збереглася протягом тисячоліть.

Незалежно від того, чи позначає він день або рік, автори впевнені, що символ "манік" вказує на раннє збережене зображення календаря майя приблизно за 150 років до появи великої кількості написів як у культурі майя, так і в культурі сапотеків. Із іншого боку, олень Лас Пінтурас демонструє, що календар уже був відомий на момент його написання.

Нагадаємо, що в лютому цього року дослідники знайшли священні гаї какао, які вирощували майя. Експерти змогли виявити сліди вирощування дерев у особливих формах рельєфу, які існують на півострові Юкатан у Мексиці.