Подарунок богів. Археологи знайшли священні гаї какао, які вирощували майя

Американським ученим вдалося виявити сліди вирощування дерев какао в особливих формах рельєфу, які існують на півострові Юкатан у Мексиці.

Какао-боби з яких роблять шоколад, вважалися у давніх майя священними, тому що вони були подарунком богів та їх використовували навіть як місцеву валюту. Учені знайшли нові місця, де майя вирощували какао. Вони перебувають в одному із сенотів — це форма рельєфу, природний провал, створений під час обвалення вапнякової печери, на дні якої виступають підземні води. Ці провали забезпечували ідеальне поєднання тіні та вологості для того, щоб дерева какао росли максимально ефективно. Також ці провали майя використали для проведення своїх ритуалів, повідомляє ScienceAlert.

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У ґрунті цього природного провалу вчені виявили теобромін і кофеїн, які є ключовими біомаркерами вирощування дерев какао. Також американські вчені виявили кам'яні сходи, вівтарі та кераміку, що свідчить про те, що тут стародавні майя проводили ритуали, присвячені своїм богам.

[ + – ] Стародавні сходи майя, виявлені в одному із сенотів поряд із давнім містом майя Коба Фото: ScienceAlert

"Ми шукали сліди теоброміну (тонізувальна речовина, яка є складником какао-бобів — прим. ред.) і знайшли ознаки вирощування какао там, де навіть не очікували. Ще ми виявили артефакти, що свідчать про проведення релігійних ритуалів", — каже Річард Террі з Університету Брігама Янга, штат Юта, США.

У сеноті, розташованому неподалік руїн стародавнього міста майя під назвою Коба, за словами вчених, майя вирощували священні дерева какао в період між 1000 і 1400 роком нашої ери.

[ + – ] Так виглядають сеноти на півстрові Юкатан Фото: wikipedia

"З огляду на те, що в провалі ми знайшли стародавні артефакти та сліди вирощування какао, ми можемо пов'язати докупи всі релігійні складові життя майя — тут росли священні дерева і тут же проводилися священні ритуали", — говорить Террі.

За словами вчених, какао-боби майя використовували як валюту. Це означає, що в подібних провалах можна було вирощувати гроші та контролювати їхню кількість. Багато подібних провалів знаходяться неподалік стародавньої дороги майя, яка тисячу років тому була жвавим торговим маршрутом.

"Можливо люди, які відповідали за розвиток цього торговельного маршруту, відігравали ключову роль у вирощуванні какао. Завдяки новим знахідкам ми ще більше наблизилися до розкриття тонкощів економічного та духовного життя майя", — говорить Террі.

Нагадуємо, що вчені виявили сліди соляної промисловості стародавніх майя.

Як уже писав Фокус, археологам вдалося знайти майже ідеальне збережене каное стародавніх майя, якому 1000 років.