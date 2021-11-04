Майже в ідеальному стані. Археологи виявили давнє каное мая віком 1000 років (фото)

Давній плавзасіб було знайдено на сході Юкатану, неподалік стародавнього міста мая Чичен-Іци.

Археологи, які працюють над проєктом залізниці "Потяг мая", виявили каное доколумбового періоду, вік якого перевищує 1000 років, пише Mexico News Daily.

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Дерев'яне каное мая було знайдено в сеноті, на місці археологічних розкопок Сан-Андрес, розташованому неподалік стародавнього міста мая Чичен-Іца у східному штаті Юкатан (Мексика). Сенот — природний провал, що утворився в результаті обвалення склепінь вапнякових печер, у яких протікають підземні води.

Археолог з Інституту національної антропології та історії Хелена Барба Майнеке розповіла, що вона та інші археологи відпочивали після занурення, коли помітила темну мітку на стіні сеноту в 5 м під поверхнею води.

[ + – ] Хелена Барба Майнеке помітила темну мітку на стіні сеноту в 5 м під поверхнею води, коли вона та інші археологи відпочивали після занурення

Мітка виявилася входом у підводну печеру, де було каное, довжина якого становить 1,6 м, ширина – 80 см, а висота – 40 м.

"Каное, швидше за все, використовували для вилучення води із сеноту або для розміщення підношень під час ритуалів", — додали вчені.

Барба підкреслила, що це перше каное такого роду, яке було знайдено неушкодженим і таким, що так добре збереглося в регіоні проживання мая. Як припустили вчені, каное було збудовано в 830-950 роках н.е. Якщо ця гіпотеза правильна, то знайденому плавзасобу щонайменше 1070 років.

[ + – ] Дерев'яне каное мая було знайдено у сеноті, на місці археологічних розкопок Сан-Андрес

"Наступного місяця каное буде піддано дендрохронології (метод датування археологічних знахідок за допомогою річних кілець на деревині), щоб визначити його вік і тип деревини, з якої воно виготовлене", — заявили дослідники.

Також для додаткового вивчення та створення копій, які можна буде виставляти в музеях, учені створять тривимірну модель знахідки.

Крім каное, на території Сан-Андреса дослідники також виявили й інші об'єкти, що становлять археологічну цінність, серед яких були людський скелет, ритуальний ніж, курильниця для пахощів, понад 40 розбитих горщиків та фрагменти деревного вугілля.

Вони також виявили доколумбові витвори мистецтва, зокрема фреску, виконану розфарбованими руками.

"На знайденому нами місці мая влаштовували церемонії. Це ми зрозуміли не лише через навмисне розбиту кераміку, а й через залишки деревного вугілля", — підсумувала Барба.