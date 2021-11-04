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Почти в идеальном состоянии. Археологи обнаружили древнее каноэ майя возрастом 1000 лет (фото)

Юлия Чайка
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каноэ, сенот, вода, фото

Древнее плавсредство было найдено на востоке Юкатана, недалеко от древнего города майя Чичен-Ицы.

Археологи, работающие над проектом железной дороги "Поезд майя", обнаружили каноэ доколумбового периода, возраст которого превышает 1 000 лет, пишет Mexico News Daily.

Деревянное каноэ майя было найдено в сеноте, на месте археологических раскопок Сан-Андрес, расположенном недалеко от древнего города майя Чичен-Ица в восточном штате Юкатан (Мексика). Сенот — естественный провал, образовавшийся в результате обрушения сводов известняковых пещер, в которых протекают подземные воды.

Археолог из Института национальной антропологии и истории Хелена Барба Майнеке рассказала, что она и другие археологи отдыхали после погружения, когда она заметила темную отметину на стене сенота в 5 м под поверхностью воды.

археологи, пещера, люди, фото
Хелена Барба Майнеке заметила темную отметину на стене сеноты в 5 м под поверхностью воды, когда она и другие археологи отдыхали после погружения

Отметина оказалась входом в подводную пещеру, где находилось каноэ, длина которого составляет 1,6 м, ширина — 80 см, а высота — 40 м.

"Каноэ, скорее всего, использовали для извлечения воды из сенота или для размещения подношений во время ритуалов", — добавили ученые.

Барба подчеркнула, что это первое каноэ такого рода, которое было найдено неповрежденным и так хорошо сохранившимся в регионе проживания майя. Как предположили ученые, каноэ было построено в 830-950 гг. н.э. Если эта гипотеза верна, то найденному плавсредству по меньшей мере 1070 лет.

сенот, вода, снимок
Деревянное каноэ майя было найдено в сеноте, на месте археологических раскопок Сан-Андрес

"В следующем месяце каноэ будет подвергнуто дендрохронологии (метод датирования археологических находок с помощью годичных колец на древесине), чтобы определить его возраст и тип древесины, из которой оно изготовлено", — заявили исследователи.

Также для дополнительного изучения и создания копий, которые можно будет выставлять в музеях, ученые создадут трехмерную модель находки.

Помимо каноэ на территории Сан-Андреса исследователи также обнаружили и другие объекты, представляющие археологическую ценность, среди которых были человеческий скелет, ритуальный нож, курильница для благовоний, более 40 разбитых горшков и фрагменты древесного угля.

сенот, люди, исследование, изображение

Они также обнаружили доколумбовые произведения искусства, в том числе фреску, выполненную раскрашенными руками.

"На найденном нами месте майя устраивали церемонии. Это мы поняли не только из-за намеренно разбитой керамики, но и из-за остатков древесного угля", — заключила Барба.