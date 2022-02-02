Подарок богов. Археологи обнаружили священные рощи какао, которые выращивали майя

Американским ученым удалось найти следы выращивания деревьев какао в особых формах рельефа, которые существуют на полуострове Юкатан в Мексике.

Какао-бобы из которых делают шоколад, считались у древних майя священными, так как они были подарком богов и их использовали даже в качестве местной валюты. Ученые нашли новые места, где майя выращивали какао. Они находятся в одном из сенотов – это форма рельефа, естественный провал, который создан при обрушении известняковой пещеры, на дне которого выступают подземные воды. Эти провалы обеспечивали идеальное сочетание тени и влажности для того, чтобы деревья какао росли максимально эффективно. Также эти провалы майя использовали для проведения своих ритуалов, сообщает ScienceAlert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В почве этого природного провала ученые обнаружили теобромин и кофеин, которые являются ключевыми биомаркерами выращивания деревьев какао. Также американские ученые обнаружили каменные лестницы, алтари и керамику, что свидетельствует о том, что здесь древние майя проводили ритуалы, посвященные своим богам.

[ + – ] Древняя лестница майя, обнаруженная в одном из сенотов рядом с древним городом майя Коба Фото: ScienceAlert

"Мы искали следы теобромина (тонизирующее вещество, которое является составляющей какао-бобов – прим.ред.) и нашли признаки выращивания какао там, где даже не ожидали. Еще мы обнаружили артефакты, свидетельствующие о проведении религиозных ритуалов", говорит Ричард Терри из Университета Бригама Янга, штат Юта, США.

В сеноте, который расположен недалеко от развалин древнего города майя под названием Коба, по словам ученых, майя выращивали священные деревья какао в период между 1000 и 1400 годом нашей эры.

[ + – ] Так выглядят сеноты на полустрове Юкатан Фото: wikipedia

"Учитывая то, что в провале мы нашли древние артефакты и следы выращивания какао, мы можем связать воедино все религиозные составляющие жизни майя — здесь росли священные деревья и здесь же проводились священные ритуалы", — говорит Терри.

По словам ученых, какао-бобы майя использовали в качестве валюты. Это означает, что в подобных провалах можно было выращивать деньги и контролировать их количество. Многие подобные провалы находятся недалеко от древней дороги майя, которая тысячу лет назад была оживленным торговым маршрутом.

"Возможно люди, которые отвечали за развитие этого торгового маршрута играли ключевую роль в выращивании какао. Благодаря новым находкам мы еще больше приблизились к раскрытию тонкостей экономической и духовной жизни майя’, — говорит Терри.

Напоминаем, что ученые обнаружили следы соляной промышленности древних майя.

Как уже писал Фокус, археологам удалось найти почти идеально сохранившееся каноэ древних майя, которому 1000 лет.