Археологи раскопали древние соляные кухни майя
С помощью этой находки исследователи смогли понять детали организации соляной промышленности майя и как долго они ею занимались.
Майя добывали соль в основном из солончаков в прибрежных районах Юкатана. Они варили соляной раствор в горшках на кострах и продавали его на рынках, пишет Heritage Daily.
Самый ранний пример соли, используемой в качестве товара, изображен на фресках в городе майя Калакмуль, которая была создана более 2500 лет назад.
Археолог Хизер Маккиллоп из Университета штата Луизиана вместе со своей командой раскопали соляные кухни, находящиеся в солеварне Пейнс-Крик в Эк-Вей-Нале, где майя варили соляные растворы в глиняных горшках. Этим они занимались в зданиях, построенных из жердей и соломы.
Ранее ученые предполагали, что участок занимали сезонно или же рабочие посещали его ежедневно. Однако все эти догадки оставляли пробел в понимании организации производства и распределения соли.
В ходе своего нового исследования Маккиллоп и Кори Силлс из Техасского университета в Тайлере выяснить детали организации соляной промышленности майя.
Несмотря на то, что полевые работы пришлось отложить из-за пандемии, ученые занялись изучением ранее экспортированных материалов, включая сотни образцов древесины и соломенных построек, а также черепки глиняной посуды.
"Я решила отправить образец древесин для радиоуглеродного датирования из каждого здания в Эк-Вей-Нале, чтобы узнать, все ли они относятся к одному и тому же периоду", — рассказала Маккиллоп.
Так, она определила последовательность строительства зданий, которая длилась весь классический период (250—900 годы н. э.) на пике развития майя и продолжалась до тех пор, пока династические лидеры внутренних городов-государств не начали терять свою власть, в результате чего к 900 году н.э. города были покинуты.
Стратегия археологов по использованию радиоуглеродного датирования каждого здания позволила создать более точную хронологию для Эк-Вей-Нала. Анализ также ученых показал, что солеварня Пейнс-Крик состояла из 3 частей — 10 соляных кухонь, как минимум одного жилища для рабочих, а также открытой площадки, где солили и сушили рыбу.
"С помощью нашего исследования мы смогли выяснить, что майя, довольно активно занималась домашним производством соли, которое было хорошо интегрировано в региональную экономику. Благодаря этому майя могли приобретать различные неместные товары", — заключили ученые.