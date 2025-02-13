Впервые в истории ВОЗ выпустила рекомендации по поводу соли: что случилось

Эксперты предупредили об опасности употребления соли с высоким содержанием натрия.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по поводу употребления соли, пишет IFLScience.

В рекомендациях 2025 года говорится, что 1,9 млн смертей ежегодно связаны с высоким потребления натрия. Несмотря на такую опасную ситуацию, среднее мировое потребление натрия в день составило 4,3 грамма, что вдвое превышает рекомендацию ВОЗ в 2 грамма.

Для того, чтобы хоть как-то приблизится к цели, ВОЗ теперь рекомендует людям заменить домашнюю соль на альтернативу с низким содержанием натрия.

Натрий является важным минералом, но, как и все остальное, его нельзя употреблять слишком много. Основные опасения связаны с сердечными заболеваниями и артериальным давлением.

Согласно данным из Гарвардской школы общественного здравоохранения, избыток натрия в первую очередь, перегружает почки. Организм накапливает больше воды, чтобы помочь разбавить натрий, из-за чего увеличивается объем крови, а вместе с ним давление. Сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачать такое количество крови. Со временем это повреждает кровеносные сосуды и может способствовать сердечным приступам, инсульту и сердечной недостаточности.

Также существует риск хронического заболевания почек и остеопороза из-за потери кальция при мочеиспускании. Более того, Всемирный фонд исследований рака обнаружил связь продуктов с высоким содержанием соли, такими как консервированное в рассоле мясо, с раком желудка.

Дело в том, что натрий содержится не только в соли, но и во многих других продуктах, поэтому его потребление так сложно контролировать.

Новая идея заключается в том, что людям советуют использовать соль, обогащенную калием, в которой часть обычного хлорида натрия заменена хлоридом калия.

Калий также полезный для организма минерал и большинство людей не потребляют его в достаточном количестве. Такой вариант может не подойти только людям с проблемами почек, которые больше остальных подвержены гиперкалиемии.

ВОЗ впервые опубликовала глобальные рекомендации по использованию заменителей соли. Также организация перечислила несколько полезных советов по сокращению потребления натрия:

Избегать ультра-обработанной пищи;

Убрать солонки со столов;

Использовать меньше соли при приготовлении пищи, добавляя больше специй;

Перейти на соль, обогащенную калием;

Искать маркировку на продуктах, где указано низкое содержание натрия;

Использовать йодированную соль.

Напомним, врачи рассказали, чем грозит передозировка солью. Соль является популярной добавкой в огромном количестве блюд, но ученые давно определили норму ее потребления, которую не стоит превышать, впрочем, это относится не ко всем людям, говорят врачи.