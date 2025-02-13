Уперше в історії ВООЗ випустила рекомендації щодо солі: що сталося

Експерти попередили про небезпеку вживання солі з високим вмістом натрію.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала нові рекомендації щодо вживання солі, пише IFLScience.

У рекомендаціях 2025 року йдеться про те, що 1,9 млн смертей щороку пов'язані з високим споживання натрію. Попри таку небезпечну ситуацію, середнє світове споживання натрію на день становило 4,3 грама, що вдвічі перевищує рекомендацію ВООЗ у 2 грами.

Для того, щоб хоч якось наблизиться до мети, ВООЗ тепер рекомендує людям замінити домашню сіль на альтернативу з низьким вмістом натрію.

Натрій є важливим мінералом, але, як і все інше, його не можна вживати занадто багато. Основні побоювання пов'язані з серцевими захворюваннями та артеріальним тиском.

Згідно з даними з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я, надлишок натрію насамперед перевантажує нирки. Організм накопичує більше води, щоб допомогти розбавити натрій, через що збільшується об'єм крові, а разом з ним тиск. Серцю доводиться працювати старанніше, щоб перекачати таку кількість крові. Згодом це пошкоджує кровоносні судини і може сприяти серцевим нападам, інсульту та серцевій недостатності.

Також існує ризик хронічного захворювання нирок і остеопорозу через втрату кальцію під час сечовипускання. Ба більше, Всесвітній фонд досліджень раку виявив зв'язок продуктів із високим вмістом солі, таких як консервоване в розсолі м'ясо, з раком шлунка.

Річ у тім, що натрій міститься не тільки в солі, а й у багатьох інших продуктах, тому його споживання так складно контролювати.

Нова ідея полягає в тому, що людям радять використовувати сіль, збагачену калієм, у якій частину звичайного хлориду натрію замінено хлоридом калію.

Калій також корисний для організму мінерал і більшість людей не споживають його в достатній кількості. Такий варіант може не підійти тільки людям із проблемами нирок, які більше за інших схильні до гіперкаліємії.

ВООЗ вперше опублікувала глобальні рекомендації щодо використання замінників солі. Також організація перерахувала кілька корисних порад щодо скорочення споживання натрію:

Уникати ультра-обробленої їжі;

Прибрати сільнички зі столів;

Використовувати менше солі під час приготування їжі, додаючи більше спецій;

Перейти на сіль, збагачену калієм;

Шукати маркування на продуктах, де вказано низький вміст натрію;

Використовувати йодовану сіль.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чим загрожує передозування сіллю. Сіль є популярною добавкою у величезній кількості страв, але вчені давно визначили норму її споживання, яку не варто перевищувати, втім, це стосується не всіх людей, кажуть лікарі.