Наслідки для всіх будуть різними: лікарі розповіли, чим загрожує передозування сіллю

Сіль є популярною добавкою у величезній кількості страв, але вчені давно визначили норму її споживання, яку не варто перевищувати, втім, це стосується не всіх людей, кажуть лікарі.

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Науковий галас навколо солі та її користі для нас продовжує набирати обертів і на полицях багатьох супермаркетів дедалі частіше з'являються продукти з низьким вмістом натрію. Але ця палка тема дискусій не така проста, як може здатися на перший погляд і має безліч нюансів. Експерти в галузі серця і здоров'я розповіли, скільки солі нам потрібно, чим загрожує її надлишок, і в яких ситуаціях її можна споживати більше норми, пише HuffPost.

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Почати потрібно з найочевиднішого і не менш важливого факту: сіль дійсно потрібна нашому організму. Вона потрібна не тільки для надання смаку картоплі фрі; сіль відіграє найважливішу роль у зміцненні нашого здоров'я. За словами доктора Колумба Батиста, великого фахівця в галузі кардіології, сіль необхідна нашому організму просто для нормального функціонування. Вона допомагає скорочувати м'язи, підтримує баланс рідини в організмі і забезпечує правильні сигнали, що посилаються нервами, і без неї ми б просто не змогли нормально існувати.

Але скільки солі нам дійсно потрібно? Докторка Нієка Голдберг, кардіологиня, каже, що здорові дорослі люди можуть обходитися лише 500 міліграмами на день — це приблизно чверть чайної ложки. Однак вона та Американська асоціація серця радять не перевищувати 2300 міліграмів на добу, а якщо є можливість, то варто вживати її менше за це значення. На жаль, за її словами, більшість із нас споживає її набагато більше, багато в чому завдяки переробленим продуктам.

Занадто велика кількість солі може призвести до цілого списку проблем зі здоров'ям, таких як високий кров'яний тиск, хвороби серця і навіть рак шлунка. Це дуже серйозно. Але крім негативних ефектів на наш організм, сіль також має деяку підступну нерівність щодо певної групи людей. Так, не всім потрібно бути напоготові щодо її споживання. Для людей із міцним здоров'ям і відсутністю проблем із тиском надлишок солі може зовсім не мати великого значення.

Якщо ж ви сумніваєтеся, чи варто вам скорочувати споживання солі, порадьтеся з лікарем, особливо якщо у вас спостерігається високий тиск або хворі нирки. Скоротити споживання солі простими способами можна обираючи менш солоні варіанти улюблених продуктів і почавши уважно читати склади продуктів.

Але навіть у питанні споживання солі життя не дає експертам однозначних висновків. Так, деяким людям, можливо, дійсно потрібно більше солі. Такі хвороби, як ортостатична гіпотонія, за якої тиск падає, коли ви стоїте, людині може знадобитися збільшення кількості її споживання. Те ж саме стосується спортсменів, які займаються фізичними навантаженнями і пітніють у спеку, людей з муковісцидозом і хворобою Аддісона. Але навіть враховуючи це, завжди радьтеся з лікарем, перш ніж збільшувати кількість споживання солі.

Сіль необхідна нашому організму, але, як і в усьому, її споживання має бути збалансованим. Неважливо, чи потрібно вам скоротити, чи збільшити її кількість, головне — враховувати особливості свого організму і робити усвідомлений вибір на користь міцного здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.