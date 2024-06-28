Валерій Харчишин відповів, чому він непридатний до служби в армії (відео)

Валерій Харчишин зізнався, що переніс операцію з видалення одного з органів. Через це артист непридатний до служби в армії.

50-річний лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин зізнався, чому він непридатний до військової служби. Подробицями артист поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, музикант заявив, що він не придатний до військової служби за станом здоров’ям й офіційно він списаний.

Причиною цьому стали проблеми зі здоров’ям у артиста. Зокрема, відомо, що у Валерія Харчишина немає однієї нирки.

"Я списаний, в мене є пару органів, які мені дозволяють жити і щось робити на сцені, але є пару органів, яких немає. Я здатний виходити на сцену і робити це настільки добре, наскільки я можу. Коли я не зможу, я не буду виходити, я буду сидіти на студії і писати пісні. Записувати і, можливо, хтось буде співати їх інший. Але так чи інакше, я буду тут в країні. Я тут народився, тут маю померти, якщо прийде час, і маю боротися за неї до кінця, бо я вірю в нас, як в рушійну силу нової Європи, як в націю, яка може перевернути цей світ", — заявив Харчишин.

Варто зазначити, що один із трьох синів музиканта, Дмитро, служить на фронті.

Крім цього, Фокус писав, що соліст гурту "Друга ріка" розповів, що окупанти знищили його будинок у Гостомелі.