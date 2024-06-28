Валерий Харчишин ответил, почему он непригоден к службе в армии (видео)

Валерий Харчишин признался, что перенес операцию по удалению одного из органов. Из-за этого артист непригоден к службе в армии.

50-летний лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин признался, почему он непригоден к военной службе. Подробностями артист поделился в интервью Славы Демина.

В частности, музыкант заявил, что он не пригоден к военной службе по состоянию здоровья и официально он списан.

Причиной этому стали проблемы со здоровьем у артиста. В частности, известно, что у Валерия Харчишина нет одной почки.

"Я списан, у меня есть пару органов, которые мне позволяют жить и что-то делать на сцене, но есть пару органов, которых нет. Я способен выходить на сцену и делать это настолько хорошо, насколько я могу. Когда я не смогу, я не буду выходить, я буду сидеть на студии и писать песни. Записывать и, возможно, кто-то будет петь их другой. Но так или иначе, я буду здесь в стране. Я здесь родился, здесь должен умереть, если придет время, и должен бороться за нее до конца, потому что я верю в нас, как в движущую силу новой Европы, как в нацию, которая может перевернуть этот мир", — заявил Харчишин.

Стоит отметить, что один из трех сыновей музыканта, Дмитрий, служит на фронте .

Кроме этого, Фокус писал, что солист группы "Друга ріка" рассказал, что оккупанты уничтожили его дом в Гостомеле.